評論 > 投書

自由廣場》台灣人的本色 紀念王義郎董事長

2025/09/16 05:30

◎ 林逸民

香菇王集團、第一名店董事長、台灣好德公益文化協會創辦人王義郎，於十四日安息主懷，王義郎董事長是共同發起福和會的志同道合先進之一，長期擔任常務理事，於公於私與他有許多接觸，對他企業家的魄力、慈善家的慷慨，以及愛台灣的心，深深感佩，他的一生，從艱辛奮鬥到回饋社會，以及捍衛國家的歷程，正是台灣人的寫照。

王義郎生於日本時代，是貧困農家子弟，半工半讀才能完成學業，在車行當工友，奮發擠進最早由台灣人籌辦、當年中部規模與聲譽最為卓著的彰化銀行，從基層行員做起，幹練又吃苦耐勞，很快升遷，又到亞洲信託營業部升任經理。

原本金融業出身，緊接著卻進入航空業，擔任永興航空總經理，當年的航空科技與飛安規範不如現在，但王義郎董事長任內，透過鉅細靡遺的管理，做到七年無事故的飛安奇蹟，王義郎董事長對此段歷程，最津津樂道的就是：飛安不是只管理飛機，更是管理人，機師生活若不檢點，醉酒或無適當休息，當然危險，甚至機師家庭失和，與妻吵架，也是危險因子，因此關懷員工無微不至，更重視家庭價值。川普時代再度證明這樣的傳統智慧，才是不變的真理，而王義郎早就以此為圭臬，不僅自身的家庭為模範，也因此打造出模範企業。

永興航空後，又回到金融領域，籌辦慶宜證券及大展綜合證券，接下來又是驚人的跨業別，因為深感台灣缺少安全、高級的食材，跳入食品業，創立香菇王集團、打造第一名店，是台灣高級日本食材的數一數二進口通路，俗話說隔行如隔山，金融、航空、食品彼此風馬牛不相及，但王義郎都能勝任愉快，彰顯暨代表了台灣人的適應力與韌性。

事業有成後，王義郎更積極回饋社會，關注台灣主權和普世民主自由價值，發起並大力提攜福和會、成立好德公益文化協會、為殉職國軍募款，不論是日本台灣之友首相安倍晉三過世，或台灣赴烏克蘭助戰的曾聖光英勇犧牲，都傾囊相助，為他舉辦紀念音樂會。

綜觀王義郎一生，正是台灣人本色，奮鬥、顧家、堅韌、愛台灣，筆者與他有許多共事因緣，與有榮焉。王義郎是賴清德總統堅定的支持者，曾說，賴總統當選，他就能放心了，也總是積極提供建言。如今賴總統面臨許多國內外挑戰，正逢艱困時期，感念王義郎董事長之餘，也讓我們更加團結，一同協助賴清德總統駛過亂流，相信這也是他最大的心願。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

