晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》台灣海峽的國際定位與法律戰略

2025/09/16 05:30

◎ 饒瑞正

二○二五年九月十二日，英國航艦打擊群中的「里契蒙號」巡防艦通過台灣海峽，引發北京批評為「滋擾挑釁」。相對地，英國國防部強調，行動完全依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），屬符合國際法的例行性通過。

根據UNCLOS，沿海國領海自基線起算僅十二浬，而台灣海峽最窄處約一三○公里，兩岸領海並未重疊，因此海峽中線一帶存在廣大國際水域。再者，UNCLOS第卅七條明定，凡連接公海或專屬經濟區並供國際航行使用之水道，皆屬「國際海峽」。台灣海峽正連接東海與南海，且為全球航運要道，符合「國際海峽」定義。

然而，中國長期主張對台灣海峽擁有「主權與管轄權」，認為外國軍艦僅能「無害通過」，且應事先通報。此一立場等同將台灣海峽「內水化」。對北京而言，任何外國軍艦通過都被視為挑戰主權；但對多數國家而言，卻是維護航行自由、抵制過度海洋主張的必要行動。「里契蒙號」此次通過，既是法律上的正當行為，也是戰略訊號。它與美國、加拿大、澳洲等盟國近期在台海的行動呼應，表明西方國家維護印太地區「以規則為基礎的國際秩序」的決心。

對台灣而言，事件顯示單靠「國際法自明」並不足以確保台灣海峽地位的穩固。台灣應發展結合法律與外交的戰略：其一，在國際場合持續聲明台灣海峽的國際海峽地位，並爭取理念相近國家支持；其二，透過智庫與學術研究，累積國際法論述，形成「國家實踐」；其三，推動「航行自由共同倡議」，讓通過台海的行動由多國協調展現，而非單一國家之舉。此舉不僅可扭轉外界將焦點限縮於台灣與中國之間，更能凸顯台灣與國際社會共同維護公海自由的立場。

台灣海峽在國際法的定位已相當明確，問題不在法律，而在政治。台灣唯有結合法律戰略與外交行動，才能將「國際海峽」的地位轉化為國際社會的集體共識，並在區域安全與國際秩序中扮演積極角色。

（作者是海洋大學海洋法律研究所教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書