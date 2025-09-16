自由廣場》台灣海峽的國際定位與法律戰略

◎ 饒瑞正

二○二五年九月十二日，英國航艦打擊群中的「里契蒙號」巡防艦通過台灣海峽，引發北京批評為「滋擾挑釁」。相對地，英國國防部強調，行動完全依據《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），屬符合國際法的例行性通過。

根據UNCLOS，沿海國領海自基線起算僅十二浬，而台灣海峽最窄處約一三○公里，兩岸領海並未重疊，因此海峽中線一帶存在廣大國際水域。再者，UNCLOS第卅七條明定，凡連接公海或專屬經濟區並供國際航行使用之水道，皆屬「國際海峽」。台灣海峽正連接東海與南海，且為全球航運要道，符合「國際海峽」定義。

然而，中國長期主張對台灣海峽擁有「主權與管轄權」，認為外國軍艦僅能「無害通過」，且應事先通報。此一立場等同將台灣海峽「內水化」。對北京而言，任何外國軍艦通過都被視為挑戰主權；但對多數國家而言，卻是維護航行自由、抵制過度海洋主張的必要行動。「里契蒙號」此次通過，既是法律上的正當行為，也是戰略訊號。它與美國、加拿大、澳洲等盟國近期在台海的行動呼應，表明西方國家維護印太地區「以規則為基礎的國際秩序」的決心。

對台灣而言，事件顯示單靠「國際法自明」並不足以確保台灣海峽地位的穩固。台灣應發展結合法律與外交的戰略：其一，在國際場合持續聲明台灣海峽的國際海峽地位，並爭取理念相近國家支持；其二，透過智庫與學術研究，累積國際法論述，形成「國家實踐」；其三，推動「航行自由共同倡議」，讓通過台海的行動由多國協調展現，而非單一國家之舉。此舉不僅可扭轉外界將焦點限縮於台灣與中國之間，更能凸顯台灣與國際社會共同維護公海自由的立場。

台灣海峽在國際法的定位已相當明確，問題不在法律，而在政治。台灣唯有結合法律戰略與外交行動，才能將「國際海峽」的地位轉化為國際社會的集體共識，並在區域安全與國際秩序中扮演積極角色。

（作者是海洋大學海洋法律研究所教授）

