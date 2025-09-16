自由廣場》請啟動《財劃法》第二次修法

◎ 蔡群立

新《財劃法》2025年3月21日生效，中央政府115年度分配給地方政府的「中央統籌分配稅款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」各項金額公布後，其分配的公平性、合理性引起很多爭議。115年度地方獲配中央統籌分配總稅款共增加4,165億元，另外，因新《財劃法》規定一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算補助款，故115年度維持前一年度預算2,501億元，但115年度計畫型補助款大幅減少了2,646億元。

雖然各六都與各縣市從獲得的中央統籌分配稅款看來是增加，但所有六都與縣市計畫型補助皆被削減，如果以六都與各縣市就中央統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來分析，115年度共9縣市從中央獲得整體的財源是比114年度少，包含有澎湖縣（減少50億元）、屏東縣（減少46億元）、連江縣（減少22億元）、台南市（減少42億元）、彰化縣（減少18億元）、金門縣（減少8億元）、基隆市（減少6億元）、嘉義市（減少2億元），這些縣市大都是多位於中南部、或離島，這已經成為平衡城鄉成長與均衡區域發展阻礙的主因。

特別是六都的台南市獲得中央的總補助金額是大幅減少的，嚴重降低台南市是直轄市發展的競爭力，更是違反《地方制度法》第四條直轄市的設立目的，在政治、經濟、文化、及都會區域發展上是有表現是被期待的，因沒有足夠財源，台南市對於被賦予共同承擔國家的經濟發展，創造六都等級的公共建設與公共服務，根本是輸在六都的起跑點上。

另外，當前新《財劃法》只著重財源分配，中央與地方卻未能確認事權調整移轉。因為中央大幅釋出財源，中央會希望將老農津貼、政府所需負擔的人民勞健保部分、國民年金、農民健康保險、身障社會保險、省立學校、省立醫院等事權回歸到地方政府，也必然會對有些地方政府因獲得中央的總補助減少，而無法負荷，進而會影響地方財政紀律。再以台南市為例，台南市獲得中央的總補助是大幅減少，卻要承接增加如此多從中央移轉的事權，對台南市未來發展是不公平的，且受到嚴峻挑戰。另外，新《財劃法》第16條之1規定分配直轄市及縣市款項指標及權數之計算，與序文內容矛盾，導致無法將統籌稅款全數分配予各直轄市與縣市政府，以上皆顯示啟動財劃法第二次修法作業的必要性。

新《財劃法》幾乎將全部的營業稅收入納為為中央統籌分配，另第16條之1在普通統籌分配稅款設計上，是以各直轄市與縣市營利事業營業額的指標占30%，但其統籌分配金額計算是以公司稅籍登記所在地縣市為主體。以台南市為例，雖然國科會發布2024年南科營業額2兆2,125億元，年成長39.55%，但一大部分的南科廠商稅籍登記卻不在台南市。而南科許多大廠擴廠，帶動台南市鄰近區域房市價格高漲，並外溢到台南市區，造成台南市整體的生活成本提高，台南市政府也需要在公共建設、道路、與教育有更多的投入。

因此，從台南市南科的例子上，瞭解普通統籌分配稅款在營業額設計上，是需考量使用者付擔成本原則，建議將公司營業額所產生的統籌分配額部分，需按公司稅籍登記所在地縣市與設廠所在地縣市平均分配之，以能達成商業與區域發展共同交乘的效果，也是比較具公平性。

另第16條之1在普通統籌分配稅款於人口指標占權重45%，人口數又占45%其中的權數90%；所得能力占10%。因為未來的老農津貼、農民健康保險、身障社會保險等事權可能移轉到地方政府，對於農林漁牧較多就業人口、或65歲以上較多人口數的縣市，地方政府負擔的經費也會比較多，因此，統籌分配稅款應該不單單取決於人口總數當為指標，更需要就臺灣三級產業就業人口結構給予不同的權數計算。同時，基於地方政府會持續強化對於國民義務教育品質、及高齡者社會褔利的重視，第16條之1統籌款分配也需要考量地方的人口結構，因此，建議在人口數的指標可以區分0-14歲人口數、15-64歲人口數、及65歲以上人口數的不同權數，以能夠讓地方政府重視人才的培育、與對長者的照顧。

台灣各直轄市、縣市土地於各產業用地面積，會因地方的土地特性、地形、自然資源差異而有所不同。但新《財劃法》第16條之1在普通統籌分配稅款於土地面積占權重10%，這是將各種產業土地面積都視為一致的，並不重視地方原生土地稟賦的差異。政府應該就地方政府因土地特性不同，鼓勵發展其產業獨特性，舉例來說，天氣、土質適合農業、漁業、畜牧業的縣市，在統籌款分配上的農牧用地面積就應該給予較高的權重，也可以讓地方政府扶植本國農牧業的升級與專型，發展氣候智慧農業科技，進而提升國家在農牧業的國際競爭力。

另外，直轄市、縣市土地用於農業使用之農業用地，是對於提升國家糧食安全有所貢獻，但因農業用地不課徵地價稅，對於直轄市、縣市的土地稅收則減少，這也是對於較多農牧用地面積的直轄市、縣市，應該給予統籌款分配較高權重的另一個原因。同時由於特定農牧用地，只能建造農舍，且不得任意建造房子，因此無法創造經濟新產值，直轄市、縣市的土地稅收則也是無法增加，都是統籌款分配需要對農業用地較多的地方，給予較高權重的原因。以上皆是說明新《財劃法》第16條之1在普通統籌分配，需要更嚴謹考量其公平性。

基於上述欲達成區域均衡發展、南北平衡、重視產業永續、照顧孩童與長者社會福利等目標，啟動財劃法第二次修法作業，以能更完善提高財源分配公平性、及全民的福祉，確實是具有其必要性。

（作者是成大社科院院長、經濟系教授）

