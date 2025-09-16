晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》請啟動《財劃法》第二次修法

2025/09/16 05:30

◎ 蔡群立

新《財劃法》2025年3月21日生效，中央政府115年度分配給地方政府的「中央統籌分配稅款」、「一般性補助款」、「計畫型補助款」各項金額公布後，其分配的公平性、合理性引起很多爭議。115年度地方獲配中央統籌分配總稅款共增加4,165億元，另外，因新《財劃法》規定一般性補助款不得少於修正施行前一年度預算補助款，故115年度維持前一年度預算2,501億元，但115年度計畫型補助款大幅減少了2,646億元。

雖然各六都與各縣市從獲得的中央統籌分配稅款看來是增加，但所有六都與縣市計畫型補助皆被削減，如果以六都與各縣市就中央統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款加總來分析，115年度共9縣市從中央獲得整體的財源是比114年度少，包含有澎湖縣（減少50億元）、屏東縣（減少46億元）、連江縣（減少22億元）、台南市（減少42億元）、彰化縣（減少18億元）、金門縣（減少8億元）、基隆市（減少6億元）、嘉義市（減少2億元），這些縣市大都是多位於中南部、或離島，這已經成為平衡城鄉成長與均衡區域發展阻礙的主因。

特別是六都的台南市獲得中央的總補助金額是大幅減少的，嚴重降低台南市是直轄市發展的競爭力，更是違反《地方制度法》第四條直轄市的設立目的，在政治、經濟、文化、及都會區域發展上是有表現是被期待的，因沒有足夠財源，台南市對於被賦予共同承擔國家的經濟發展，創造六都等級的公共建設與公共服務，根本是輸在六都的起跑點上。

另外，當前新《財劃法》只著重財源分配，中央與地方卻未能確認事權調整移轉。因為中央大幅釋出財源，中央會希望將老農津貼、政府所需負擔的人民勞健保部分、國民年金、農民健康保險、身障社會保險、省立學校、省立醫院等事權回歸到地方政府，也必然會對有些地方政府因獲得中央的總補助減少，而無法負荷，進而會影響地方財政紀律。再以台南市為例，台南市獲得中央的總補助是大幅減少，卻要承接增加如此多從中央移轉的事權，對台南市未來發展是不公平的，且受到嚴峻挑戰。另外，新《財劃法》第16條之1規定分配直轄市及縣市款項指標及權數之計算，與序文內容矛盾，導致無法將統籌稅款全數分配予各直轄市與縣市政府，以上皆顯示啟動財劃法第二次修法作業的必要性。

新《財劃法》幾乎將全部的營業稅收入納為為中央統籌分配，另第16條之1在普通統籌分配稅款設計上，是以各直轄市與縣市營利事業營業額的指標占30%，但其統籌分配金額計算是以公司稅籍登記所在地縣市為主體。以台南市為例，雖然國科會發布2024年南科營業額2兆2,125億元，年成長39.55%，但一大部分的南科廠商稅籍登記卻不在台南市。而南科許多大廠擴廠，帶動台南市鄰近區域房市價格高漲，並外溢到台南市區，造成台南市整體的生活成本提高，台南市政府也需要在公共建設、道路、與教育有更多的投入。

因此，從台南市南科的例子上，瞭解普通統籌分配稅款在營業額設計上，是需考量使用者付擔成本原則，建議將公司營業額所產生的統籌分配額部分，需按公司稅籍登記所在地縣市與設廠所在地縣市平均分配之，以能達成商業與區域發展共同交乘的效果，也是比較具公平性。

另第16條之1在普通統籌分配稅款於人口指標占權重45%，人口數又占45%其中的權數90%；所得能力占10%。因為未來的老農津貼、農民健康保險、身障社會保險等事權可能移轉到地方政府，對於農林漁牧較多就業人口、或65歲以上較多人口數的縣市，地方政府負擔的經費也會比較多，因此，統籌分配稅款應該不單單取決於人口總數當為指標，更需要就臺灣三級產業就業人口結構給予不同的權數計算。同時，基於地方政府會持續強化對於國民義務教育品質、及高齡者社會褔利的重視，第16條之1統籌款分配也需要考量地方的人口結構，因此，建議在人口數的指標可以區分0-14歲人口數、15-64歲人口數、及65歲以上人口數的不同權數，以能夠讓地方政府重視人才的培育、與對長者的照顧。

台灣各直轄市、縣市土地於各產業用地面積，會因地方的土地特性、地形、自然資源差異而有所不同。但新《財劃法》第16條之1在普通統籌分配稅款於土地面積占權重10%，這是將各種產業土地面積都視為一致的，並不重視地方原生土地稟賦的差異。政府應該就地方政府因土地特性不同，鼓勵發展其產業獨特性，舉例來說，天氣、土質適合農業、漁業、畜牧業的縣市，在統籌款分配上的農牧用地面積就應該給予較高的權重，也可以讓地方政府扶植本國農牧業的升級與專型，發展氣候智慧農業科技，進而提升國家在農牧業的國際競爭力。

另外，直轄市、縣市土地用於農業使用之農業用地，是對於提升國家糧食安全有所貢獻，但因農業用地不課徵地價稅，對於直轄市、縣市的土地稅收則減少，這也是對於較多農牧用地面積的直轄市、縣市，應該給予統籌款分配較高權重的另一個原因。同時由於特定農牧用地，只能建造農舍，且不得任意建造房子，因此無法創造經濟新產值，直轄市、縣市的土地稅收則也是無法增加，都是統籌款分配需要對農業用地較多的地方，給予較高權重的原因。以上皆是說明新《財劃法》第16條之1在普通統籌分配，需要更嚴謹考量其公平性。

基於上述欲達成區域均衡發展、南北平衡、重視產業永續、照顧孩童與長者社會福利等目標，啟動財劃法第二次修法作業，以能更完善提高財源分配公平性、及全民的福祉，確實是具有其必要性。

（作者是成大社科院院長、經濟系教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書