自由廣場》尼泊爾的警鐘 台灣不能走向親中自毀之路

◎ 羅浚晅

短短數日，尼泊爾政局急速崩壞。總理奧利（K.P.Oli）九月三日在北京閱兵，與習近平握手合照；數日後卻因血腥鎮壓民眾致民怨沸騰而被迫下台，狼狽出逃。這場劇變，揭開了「一帶一路」的腐敗真相，也給親近北京的各國政權一記當頭棒喝。

尼泊爾的怒火並非偶然。長年貪腐、裙帶橫行，青年失業嚴重，民怨積壓。最鮮明案例，是中國國企承建的博克拉國際機場：斥資二．一六億美元貸款，卻淪為航班稀少、品質低劣的「大白象工程」，人民揹債，官員牟利。而政府封鎖Facebook、YouTube、Instagram，妄圖壓制批評，最終引爆「Nepo Baby」運動。

尼泊爾並非單一個案。斯里蘭卡港口也陷入債務陷阱，孟加拉、印尼、塞爾維亞亦接連出現白象工程。「一帶一路」宛如傳染病，凡親中體質的政權，最易陷入腐敗與債務泥淖。尼泊爾只是最新倒下的一張骨牌。

對台灣而言，這不是遙遠的地緣事件，而是切身警訊。自去年二月起，國民黨立委頻頻赴中「交流」，表面宣稱是民間互動，實際卻是向北京遞交投名狀。當中國在香港強推《國安法》、在南海擴張軍事、在台海恫嚇不斷之際，國民黨照舊赴京「朝聖」，與極權同站一邊。這不僅是向國際釋放錯誤訊號，更是對台灣人民的背叛與羞辱。

返台後，國民黨立委更在國會阻撓反中滲透法案，刻意淡化中國威脅，甚至以經濟利益之名，美化影響國安的議題。這種「披著民主外衣，行專制之路」的墮落，與尼泊爾共產政權並無二致。

民主的核心價值，在於言論自由、透明治理與權力制衡。尼泊爾的崩潰，正因政權壓制聲音、依附中共，最終遭青年與人民推翻。台灣要避免陷入危境，必須與中國極權保持距離，不能為短期利益出賣民主根基。

奧利閱兵後旋即垮台，並非偶然，而是歷史規律。凡向極權屈膝的政權，終將遭人民清算。國民黨若持續親中路線，註定被社會唾棄，為歷史淘汰。

尼泊爾的劇變是一面鏡子，映照出「一帶一路」的腐敗與危險，也提醒世人：舔共者必以失敗收場。對台灣而言，這是珍貴的啟示。唯有與極權劃清界線，堅守民主自由，國家才能避免自毀之路，並在反共的道路上，彰顯台灣的堅定與自信。

（作者是北社社長，醫師）

