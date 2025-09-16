晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》尼泊爾的警鐘 台灣不能走向親中自毀之路

2025/09/16 05:30

◎ 羅浚晅

短短數日，尼泊爾政局急速崩壞。總理奧利（K.P.Oli）九月三日在北京閱兵，與習近平握手合照；數日後卻因血腥鎮壓民眾致民怨沸騰而被迫下台，狼狽出逃。這場劇變，揭開了「一帶一路」的腐敗真相，也給親近北京的各國政權一記當頭棒喝。

尼泊爾的怒火並非偶然。長年貪腐、裙帶橫行，青年失業嚴重，民怨積壓。最鮮明案例，是中國國企承建的博克拉國際機場：斥資二．一六億美元貸款，卻淪為航班稀少、品質低劣的「大白象工程」，人民揹債，官員牟利。而政府封鎖Facebook、YouTube、Instagram，妄圖壓制批評，最終引爆「Nepo Baby」運動。

尼泊爾並非單一個案。斯里蘭卡港口也陷入債務陷阱，孟加拉、印尼、塞爾維亞亦接連出現白象工程。「一帶一路」宛如傳染病，凡親中體質的政權，最易陷入腐敗與債務泥淖。尼泊爾只是最新倒下的一張骨牌。

對台灣而言，這不是遙遠的地緣事件，而是切身警訊。自去年二月起，國民黨立委頻頻赴中「交流」，表面宣稱是民間互動，實際卻是向北京遞交投名狀。當中國在香港強推《國安法》、在南海擴張軍事、在台海恫嚇不斷之際，國民黨照舊赴京「朝聖」，與極權同站一邊。這不僅是向國際釋放錯誤訊號，更是對台灣人民的背叛與羞辱。

返台後，國民黨立委更在國會阻撓反中滲透法案，刻意淡化中國威脅，甚至以經濟利益之名，美化影響國安的議題。這種「披著民主外衣，行專制之路」的墮落，與尼泊爾共產政權並無二致。

民主的核心價值，在於言論自由、透明治理與權力制衡。尼泊爾的崩潰，正因政權壓制聲音、依附中共，最終遭青年與人民推翻。台灣要避免陷入危境，必須與中國極權保持距離，不能為短期利益出賣民主根基。

奧利閱兵後旋即垮台，並非偶然，而是歷史規律。凡向極權屈膝的政權，終將遭人民清算。國民黨若持續親中路線，註定被社會唾棄，為歷史淘汰。

尼泊爾的劇變是一面鏡子，映照出「一帶一路」的腐敗與危險，也提醒世人：舔共者必以失敗收場。對台灣而言，這是珍貴的啟示。唯有與極權劃清界線，堅守民主自由，國家才能避免自毀之路，並在反共的道路上，彰顯台灣的堅定與自信。

（作者是北社社長，醫師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書