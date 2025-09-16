晴時多雲

社論》從戰後史實看「光復」

2025/09/16 05:30

賴清德總統為「終戰八十年」發文，強調當威權主義再次集結擴張，人們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。（資料照）賴清德總統為「終戰八十年」發文，強調當威權主義再次集結擴張，人們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。（資料照）

今年是第二次世界大戰結束八十週年，各國各項紀念活動陸續舉行，歐洲之外，亞洲有日本廣島與長崎原爆紀念，中國擴大閱兵。在台灣，二戰遭美軍空襲投彈最多的高雄，有「台灣與世界︱終戰八十紀念」，以見證戰火的城市建築等活動，回顧高雄大空襲，思考戰爭本質與和平價值。

賴清德總統為「終戰八十年」發文，強調當威權主義再次集結擴張，人們要牢記二戰教訓，堅定信念、團結一致，讓侵略無法得逞，讓自由民主長存。然而，只因賴清德用了「終戰」，沒強調在中國大陸的「抗戰」，竟引起台海兩個中國黨抨擊：共產黨指他「鼓吹民主對抗威權虛假敘事，兜售台獨分裂…以武謀獨、倚外謀獨」；國民黨隔海唱和，質疑他講「終戰」而不提抗戰，是媚日，何以帶領國家。

要凸顯台灣不是一個正常的國家社會，這是最好的例子。最大的在野黨與唯一境外敵對勢力一搭一唱，不顧歷史事實而恣意攻擊總統；尤有甚者，歷史理應站在自己的土地與人民看待事物，台海兩岸兩個掛著「中國」招牌的政黨，卻強要把發生在中國的歷史和史觀，強壓在台灣之上。其一的中國國民黨，至今深懷外來統治者史觀與偏見，卻仍妄想重返執政。

以淺白的字義說，「終戰」就是戰爭終止或結束，昔日外來政權的徒子徒孫卻要曲解成與日本同調，只因日文漢字也用「終戰」來指二戰結束。不過，這幫人等以賴清德談「終戰」為由加以抨擊，主要還在不滿他不提「抗戰」、「台灣光復」。馬英九所曾強調的「台灣光復三段論」，即為此中之尤：「沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復；沒有台灣光復，就沒有今天的民主繁榮。」

這一「馬氏三段論」，不合史實，曲解歷史，且帶著嚴重的外來政權偏見與史觀，完全一派胡言，「台灣光復」最荒謬。二戰之後，蔣介石受盟軍最高統帥麥克阿瑟之命，派陳儀代表接收台灣。一九四五年十月二十五日在台北公會堂（今中山堂）舉行受降典禮，台上懸掛著同盟國英、中、美、蘇四國「同等大小」國旗，盟軍都派代表參加。陳儀卻在儀式後，逕自廣播宣稱，台灣及澎湖列島重入中國版圖。「光復」的來由如此這般，把軍事接收移花接木，國際法不成立，美國戰後至今官方的立場是「台灣地位未定」；有如近日美國在台協會（AIT）及國務院所連續強調的。

再看史實，「光復」其實是戰後台灣災難的開始。陳儀主政之下，貪污腐敗盛行，軍政紀律敗壞，且實施統制經濟，限制民間經濟活動，把台灣米糖物資輸往中國，輸入惡性通貨膨脹，民不聊生。外來政權這段把「接收」變「光復」，再轉為「劫收」的變局，短短一年多後即釀成二二八事件，黨國當局繼之以屠殺、濫捕、白色恐怖、舉世最久戒嚴維持專制統治。

「光復」帶來的災難，罄竹難書。二二八事件發生前，一群台灣青年向美國駐台北領事館遞交請願書，指台灣已被不當統治蹧蹋，開羅會議把台灣人推入「人間地獄」。作家葉榮鐘戰後歡迎國民政府，參加「光復致敬團」，二二八事件後詩作再不稱「光復」了。仕紳林獻堂也是「祖國派」，二二八事件令他夢碎，避居日本，拒當局勸說而終老東瀛。十月二十五日如要訂為國定假日，「戰後災難日」應較接近事實。

「馬式三段論」自欺欺人，不止於此。由於「光復」，台灣人民自決權利橫遭剝奪，戰後不如亞洲鄰邦紛紛建立獨立國家；就因「光復」，台灣捲入國共內戰，如今飽受中國併吞威脅；也是「光復」，台灣國家認同錯亂，至今不是正常社會。更重要的，台灣自由人權繁榮的到來，是海內外台灣人打拚，胼手胝足，加上美國的壓力和協助，有以致之，與「光復」何干？外來政權打壓民主自由，如今其殘餘權貴還以「抗戰」、「光復」，企圖混淆視聽，台灣人民不能接受。

從而，美國官方明確宣示，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》和《舊金山和約》等文件都沒有決定戰後台灣的最終政治地位，虛假的法律敘事是北京意圖孤立台灣行動的一部分。同時，中華人民共和國從未統治過台灣，《舊金山和約》日本僅「放棄」台灣主權，未指定歸屬何方，其後雖與中華民國簽訂《中日和約》，卻未獲美國等國際社會普遍承認，也沒明確處理主權問題；「台灣地位未定」事實上是留給台灣演變成新國家的生機。台灣歷經蛻變，應把握這樣的機會，力爭上游。

