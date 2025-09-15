晴時多雲

投書

自由廣場》在法理中綻放人情味

2025/09/15 05:30

◎ 林基興

上月，美國著名法官卡普里奧（Caprio）過世，其判決過程成為《上了法庭》（Caught in Providence）節目，於二○○○年在美國廣播公司電視台播出而揚名全球。他的父親是義大利貧窮移民，堅定地教導孩子求學與同情窮人。今年初法官出書《法庭上的同情心》，處處流露審判時深具同理心和幽默，例如，有位台灣移民母親在普羅維登斯開車超速而上法庭，卡普里奧知道她在念書又要照顧三個小孩，不小心違規，在法庭上虛心道歉，就判免罰；接著她提到法官受人愛戴出名，法官回應，讚美他要在裁判前而非裁判後，惹得法庭一片溫馨笑聲。

最近，台北有清潔隊員把回收堪用、殘值約卅二元的舊電鍋送拾荒老婦，遭貪污罪起訴。依法規，那是公有財產，不能私相授受，即使出於「想讓老婦吃上一口熱飯」善意，還是違法。但許多人提議「微罪不舉」，也指出應修法以明確微罪不舉的定義；當然也要防範惡意者用以規避罰責，因法規可能敗壞風氣，範例是二○一四年加州通過第四十七法案，規定只要單次搶劫金額在九五○美元以下，就從重罪降為輕罪；結果導致壞人進商店拿東西而不付錢的「零元購」。

社會需要法規戒律，讓每人清楚紅線所在，警察與法官也有依據可遵循。但法律的呈現文字，可能受限於當時的共識與用語。關鍵是需理解立法的精神所在。上述美國法官卡普里奧裁罰時，會注意給予自新機會、「因材施教」與深具同理心，因此，全美一些人看到電視節目《上了法庭》後，寄錢給他，可自由裁量運用，他就成立基金會儲存善款，遇到必須罰款的「弱勢而值得同情」違規者，他能用此善款協助支付全額或部分，這是他權責內可行的「鐵腕柔情」（tough love），兼具敦促改進與善意；難怪上月他出殯時許多人感念而前往送行。

（作者為大學教授）

