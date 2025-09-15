自由廣場》（胡，怎麼說）藍白屠刀割喉割到斷，小瑕疵？

◎ 胡文輝

財劃法修惡，誰砍的屠刀？當然是藍白！傅崐萁、黃國昌充當「劊子手」，盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、張善政等協同圍勢叫囂助威，朱立倫還擺一副「監斬官」臉孔死樣子。只要砍賴清德、砍台灣政府，他們就叫好！

背後還有很深的黑幕，無論傅崐萁、黃國昌等六十二藍白委，無論朱立倫、盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、張善政等，都不是真正持屠刀的黑手，藍白仗立院多數、恃地方執政優勢，裡應外合對國家財政狠砍，他們本身就是屠刀。

財劃法修惡，主目的就是掏空台灣財政、打倒賴清德、弱化中央政府、虛化中華民國…，這是中共政權併吞台灣策略性的「割喉戰」，這把屠刀背後黑手、真正監斬者，除了傅崐萁曾趕去北京滙報的中共四號頭目王滬寧還有誰？

回顧去年十二月廿日立院院會，藍白數棄絕程序正義，突襲提出再修正動議，拋出若鬼影現形的財劃法修惡案快速通過，鬧出分母搞錯大烏龍，害藍營執攻九縣市分到的錢反不增反減，還出現明年三四五億元既不歸中央、也不能分給縣市不上不下怪象。行政院當時曾提醒問題大條並提覆議案，藍白卻驕恣悍然否決。

財劃法修惡還擺烏龍，對台灣治理、對國家財政整體配置、對人民公平性等，當然是大災難，絕非小瑕疵！但對藍白而言，掏空台灣財政、弱化中央，藉法律屠刀割喉戰才是主目標。至於修法搞烏龍，造成台灣內部混戰亂局，對持屠刀的中共、屠刀藍白來說，台灣愈亂就像賺到額外見血的「紅利」。

盧秀燕開口就要中央「放下屠刀」，但妳本身就是屠刀啊！在立院用屠刀亂砍的帶頭劊子手中，有一個還傳出要跟妳搭配競選下任總統副總統呢！

蔣萬安則宣稱要「地方包圍中央」，明明是你們屠刀割喉台灣太急太凶狠、才搞出修法烏龍，你包圍什麼？你真正企圖是搞垮台灣的中華民國中央政府吧！

從以上解析看出，藍白屠刀砍國家財政、對台灣割喉割到斷、亂砍出烏龍大缺口，藍白卻不認錯道歉、拒絕主動修法解決，因為他們掏空財政、割喉台灣，已達成中共旨意；至於地方人民受害，藍白眼中只是小瑕疵不足掛齒，只要中共促統併吞的協力者赤媒、藍白網紅網粉，顛倒是非，操作「賴」給清德、恨民進黨，禍國亂台還獲獎賞呢！

（作者為資深媒體人）

