自由廣場》中共自欺欺人 地方何須「外事人員」？

◎ 郭索

近期路透社記者針對我國外交部長林佳龍出訪歐洲一事詢問時，中共外交部發言人林劍當場表達不滿，聲稱林佳龍「不過是中國的地方外事官員」，並重申所謂「台灣是中國的一個省」的陳腔濫調。這段充滿政治謊言的回答，雖是中共對外宣傳的慣用話術，卻也再次暴露出他們對國際現實的完全失能與對台灣主體性的深層恐懼。

中共一方面自稱台灣是「地方」，卻又時時緊盯我國每一次外交出訪，並大動作譴責國際間與我方互動的國家與官員。這種邏輯上極度荒唐的操作，不過顯示出他們在「一中原則」的謊言下，早已陷入自身認知的自我矛盾。若台灣真如中共所說只是「一省」，那為何台灣的外交人員行程會被他們如此重視、如臨大敵？中國各省若都可以自由發展外事關係，那麼重慶市長、福建省委書記何不也出訪歐洲會見外國總統？事實上，正是因為台灣不是中國的一部分，我國外交部長的國際活動才會對中共造成無法承受的現實打擊。

請繼續往下閱讀...

林劍的言詞與態度不僅反映中共持續透過話術來矮化台灣，更證明其對台灣民主政體存續與國際空間拓展的心生恐懼。他以所謂的「中國主權」作為擋箭牌，試圖在言語上消除台灣的存在，實則是在掩蓋中共無法阻擋台灣實際外交進展的事實。而這樣的發言越是頻繁，越讓國際社會看清中共對台灣的「霸凌者」本質，也越讓世界理解台灣作為獨立主體的正當性。

事實上，林佳龍此次出訪歐洲，不僅是民主台灣持續推進國際合作的明確象徵，更彰顯我國人民自主選擇的外交路線已獲得世界越來越多的認同與支持。中共若仍以「一省之說」自欺欺人，不願正視台灣存在於國際秩序中的合法性與實體地位，那麼終有一日，它將連與台灣「競爭話語權」的餘地都將失去。

（作者從事自由業）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法