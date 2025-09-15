晴時多雲

投書

自由廣場》從蕭美琴視訊通話 窺台美關稅談判

2025/09/15 05:30

◎ 陳永昌

副總統蕭美琴發文透露與美國參議員海格提（Bill Hagerty）視訊通話消息，貼文僅簡短寫道：非常感謝海格提對台美關係的支持，隻字未提通話內容。推測與最後階段關鍵性關稅談判相關，台美達成協議只缺臨門一腳，希望借重海格提關鍵影響力，促成川普早日拍板定案。

海格提出身私募基金投資圈，二○一六年加入首屆川普政府交接團隊，先被川普任命為駐日本大使，後來返鄉當選田納西州聯邦參議員，一直是旗幟鮮明「讓美國再次偉大」（MAGA）鬥士，被視為接近川普決策圈核心人物之一。

首屆川普政府前國家安全顧問麥馬斯特將軍推崇海格提：兼具企業家商業頭腦與外交官實務經驗，尤其深諳國會折衝協調之道。海格提保留有溫和共和黨色彩，一度名列川普二．○入閣熱門人選，從國務卿到財政部長都有報派傳聞；海格提最後留在國會，扮演川普肱股耳目角色。

身為《福斯新聞》與《極限新聞》）等保守派電視頻道常客，海格提挺身而出為MAGA政策主張辯護，進一步提高在忠實觀眾川普心目中份量。光以九月為例，海格提頻頻密集受訪，話題涵蓋川普強力施壓俄羅斯、習近平獨裁者聯盟閱兵到北韓軍事威脅等國安議題；海格提身為參議院外交委員會成員，發言內容被視為川普政府對外政策重要風向球。

舉例來說，印度駐美大使兩週前親自拜訪海格提，事後發文同樣感謝海格提「對印美夥伴關係一貫大力支持」。美印關係因印度採購俄羅斯原油爭議陷入前所未有低潮，川普政府對印度課徵全球最高百分之五十懲罰性關稅，海格提被新德里當局視為直通白宮有效途徑之一。

參議院日前舉行新任駐印度大使任命聽證會，海格提開場介紹提名人川普親信幕僚，發言強調很少有像美印關係對國安與經濟高度重要，兩國關係回溫消息隨後不脛而走。

動員三年半駐美代表豐沛人脈，海格提不會是蕭美琴唯一視訊通話對象，助攻台美關稅協議最後一哩路，擺脫美中關稅談判牽制拖累，美國商務部長盧特尼克口中「重大協議」呼之欲出。

（作者為企業專業經理人）

