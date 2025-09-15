自由廣場》（李筱峰專欄）中國「移民實邊」的現代版

國共兩黨的教育，最愛吹噓「中華民族是愛好和平的民族」。然而，一個原本只是在今河南一帶及黃河中下游流域的「中原」地區，後來能發展成偌大的中華帝國，絕非「愛好和平」所致，相反的，大帝國的完成，靠的是武力擴張，亦即中國國民黨課本所吹噓的「武功蓋世，聲威遠播」。在「武功蓋世，聲威遠播」的過程中，除了傳統帝國的武力之外，還有「移民實邊」的措施。

何謂「移民實邊」？即統治者派遣移民到邊疆地區，以增加統治及防衛力量，同時也對當地產生文化同化、經濟控制作用。

請繼續往下閱讀...

例如，公元前二世紀，漢武帝實施屯田制，派遣漢族移民到西域、南越等邊疆進行拓墾；唐朝時大量漢族移民進入河西走廊、四川、雲南等地；滿清政權也大量派遣漢族移民到俄羅斯邊區，以及東突（「新疆」）等地進行「開荒」，加強對邊疆的控制。

以上都是中國「移民實邊」的史例，對擴展領土、加強統治和文化同化都有既深且鉅的影響。

當今中華人民共和國有無「移民實邊」的政策呢？當然有，而且於今尤烈！中共政權除了對圖博（「西藏」）、東突（「新疆」）進行高壓屠殺之外，也大量移入漢人。

以重新劃分「西藏」版圖的方式，將原有的東藏和前藏的大部土地劃入四川、雲南、甘肅和青海等省份，並移入大量漢人，企圖讓藏人成為少數，以利控制。

對「新疆」亦然，中國大肆移入漢人（一九九六年期間，曾一天移入一萬人），讓維吾兒的本地人成為少數。而且中國移民分配到容易取得水源之地，以致當地農民的土地缺水，不得已棄耕他去找工作。

台灣不是中華人民共和國的領土，中共管轄不到，能「移民實邊」嗎？他們以變相的途徑，例如結婚，移民來台。根據內政部移民署資料，截至二○二四年二月底，台灣共有卅八萬四千多名中國配偶移入。如果真與台灣人兩情相悅結婚來台，我們也只能祝福。然而，台灣本土離婚率僅十％，而中配的離婚率竟高達四十五％，原來他們買台灣人頭假結婚做為移民台灣的途徑，拿到台灣身份後立即離婚。目前中配來台離婚的人口已達十五萬人，且還不斷增加中。

她（他）們為了能享用台灣健保，和勞退制度，甚至為了繼承遺產，可以不擇手段，當起收屍大隊！離婚後還能讓家屬依親，家屬也繼續享用健保。台灣健保會被這些移民搞垮！

而且他們離婚後依舊擁有投票權，影響台灣大選。本地台灣人必須滿廿歲才有投票權，而中配只需來台六年就能投票。況且藍白黨現在還立法要讓他們從六年縮短為四年，加速中配取得台灣身份證，幫中共加速洗人口。這變相的「移民實邊」策略，竟然是透過中共在台的代言人在立法院執行。

呼籲政府，離婚後的中配必須取消其台灣身份和健保，才能終結買人頭假結婚現象。或問，他國配偶離婚為何不比照？答曰，其他國家沒有要併吞台灣，不會對台「移民實邊」。

此外，也該杜絕變相服貿貨貿的離島建設條例，引進中國醫院、中資、替中國洗產地。因為這也是異曲同工的「移民實邊」。

台灣人不要再選出讓台灣淪為中國內政、讓中國「移民實邊」的中共代言人！

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法