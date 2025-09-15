晴時多雲

評論 > 言論 > 社論

社論》藍白紅三位一體

2025/09/15 05:30

藍白雖有各自的政黨利益，但因合作可以讓利益極大化，因此兩黨對台灣的衝擊，也有脈絡上難以釐清的糾葛。（資料照）藍白雖有各自的政黨利益，但因合作可以讓利益極大化，因此兩黨對台灣的衝擊，也有脈絡上難以釐清的糾葛。（資料照）

一年多來，藍白合在國會與反罷上獲得輝煌戰果，徹底輾壓民進黨政府；然而藍白卻各自存在嚴重問題，若未審慎處理恐怕導致黨由盛而衰。白營的問題眾所皆知，是柯文哲的官司，以及黃國昌帶領白八席向國民黨傾斜的「小藍化」走向。藍營則是領導階級有強烈的爭議性，對綠營不溝通、不協商，抱持零合競爭原則，但對中共則是百般示好，寧予敵人、不願與自家執政黨合作的路線，已讓藍營漸漸染上紅色。這種白營變小藍、藍營變小紅，紅藍白三位一體之下，台灣面臨嚴重的生存危機，最後的贏家會是對岸的中共嗎？

藍白雖有各自的政黨利益，但因合作可以讓利益極大化，因此兩黨對台灣的衝擊，也有脈絡上難以釐清的糾葛。換言之，藍白合作時間久了，對議題取向、發展策略逐漸產生默契，政黨面貌愈來愈像，似乎產生了「政治夫妻臉」，讓外界難以分辨彼此。在此吾人將以一些事例來解讀這個現象。政治夫妻臉之一是，針對修法錯誤，藍白皆推給民進黨政府。藍白在過去的會期中，幾乎完全相互配合，通過很多思慮不周、有技術瑕疵、且是以政黨利益為考量的荒謬立法，並據此凍刪總預算。如此作法造成嚴重的後遺症，有些事涉擴權，而遭到憲法判決違憲，部分則是不但未能圖利自己陣營，甚至害到了自己人。例如藍白主導的財劃法修法，原本動機是要以地方搶奪中央財源，卻未同時作事權的調整，等於意在癱瘓民進黨政府，不料因計算公式出錯，又因防備心太重，不願聽取行政部門的提醒，終於鑄下大錯。有些藍營執政縣市所獲分配款甚至不增反減。對此重大錯誤，兩黨的對應策略頗為一致，即使闖禍的是自己，仍不願意道歉，反而卸責民進黨政府，兩大藍營政治明星，一個要中央放下屠刀，一個要以地方包圍中央，蠻橫無理之至，且毫無悔意，藍白相濡以沫，可謂學到對方的精髓。

夫妻臉之二是，若有藍白政治人物遭到檢調偵辦，即使是「涉案情節重大」，仍然同樣吶喊「政治迫害」，直指幕後黑手是賴清德，但皆未提出明確證據，而且邏輯上更是錯亂無比。白營對柯案的定調是「政治迫害」，但說詞卻前後矛盾，禁不起理性的分析。藍營對罷免案涉及偽造文書、死人連署，亦定調為政治迫害，而到北檢集會遊行禁制區聲援的，竟有身為北市警察最高長官的台北市長蔣萬安，而此人更在後來的民眾黨官邸「走讀」活動中漠視小草及白營政治人物對警方的衝撞，甚至說出可以體諒之類的話語。尤有甚者，藍白一向批判綠營貪瀆，現實情況反而是藍營涉貪人數與規模遠遠超過綠營，因此不論官司是否定讞，皆一律歸類為「政治迫害」。以往的藍營面對弊案還會假惺惺表態尊重司法，如今與白營的夫妻臉愈來愈像，發現只要一句「政治迫害」，就可以不必面對事實、輕鬆自在，因此，藍白企圖把「政治迫害」與「賴清德獨裁」當成免死金牌。

夫妻臉之三是，藍白合已是大勢所趨，因此黨內衝組變成當權派，黨內或有與綠營理性溝通的聲音，完全遭到打壓。尤有甚者，藍白與民進黨的對抗，並不是民主體制下的理性監督制衡，而是一種極端非理性的對抗狀態。柯文哲交保後，聲量飆漲，吸引很多痛恨民進黨的深藍支持者，搖身一變成了反綠總司令，至此藍白合的主從關係出現微妙變化。之前黃國昌的白八席投靠藍營，似乎只取得「小弟」的地位，在二○二六、二○二八的選舉中期盼藍營恩賜，才能爭得一席之地。但柯文哲一出，氣勢明顯逆轉，藍營再也無人可以跟柯比較反綠聲量，因而未來的藍白合是孰正孰副，出現了重大變數。柯任台北市長時在民調中長期吊車尾，施政能力備受質疑，但顯然精於謀略、深於城府，因而既可能是藍營的盟友，也可能趁機吃掉國民黨，藍營眾人畏其聲勢，紛紛釋出聲援柯文哲官司的善意，此在國民黨主席選舉過程中最為明顯。這場國民黨主席之爭非常詭異，誰最能執行藍白合，竟然成為主席選舉的主旋律。當初是郝龍斌鐵口直言，柯的京華城案有弊，而赴北檢檢舉的是國民黨的鍾小平，議會京華城專案小組召集人是國民黨籍游淑慧，如今面對柯文哲猛虎出柙，郝龍斌為選黨主席竟然可以改口，與柯文哲是「小恩小怨」，自己已經放下。為了藍白合，竟然可以將京華城這種重大弊案的「大是大非」，當成個人之間的「小恩小怨」，藍營為了討好柯文哲，墮落至此，令人感慨。

一年多以來，藍白合意味著「與綠營誓不兩立」、「胡亂立法、刪凍總預算」、「刑不上藍白，否則即是政治迫害」、「犯錯、犯法永不道歉」等，同質性愈來愈高，造成外界無法區分藍白之間的差別，反而像是看到一對利益與共、命運相繫的政治夫妻。但這對政治夫妻到底是真心相愛，或是各懷鬼胎、同床異夢，甚至與外遇的中共之間三角關係如何發展，都是考驗台灣的重大課題。

