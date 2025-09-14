晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》新五專招生冷 問題不在宣傳

2025/09/14 05:30

◎ 溫順德

教育部推動新五專，首年招生不如預期，台科大專班原計招收六十人，卻僅招到廿一人，校方表示宣導較晚，家長對制度不清楚；當局將再研議並加強國中端宣導。然新五專不受青睞，問題根本不在宣傳，而是政策悖逆需求，當局別再一廂情願。

鄭英耀部長上任後，提出新五專的構想，媒合卅八所科大、一百卅餘所技高，主打技高讀三年後，免統測直升科大，讀兩年即進入職場，力圖挽救技職困境。然今文憑主義當道，技高學生想升學者，都可取得大學文憑，而新五專的畢業生，卻僅能取得副學士，學生怎會願意埋單？如欲技職教育回溫，有效解決缺工問題，應自以下三端著手。

一是落實產學鏈結，提升技職人才地位：中小企業缺工加劇，學生不願選讀技職，關鍵仍在職場前景。提升檢定證照價值，強化產學鏈結，精進實務能力，提升人才素質，固為政府戮力方向，但欲鼓勵人才投入，仍得端出勞動誘因。創造更佳就業環境，拉高技職薪資待遇，提升職業的尊榮感，讓學子看得到希望，才能挽救技職危機。

二為強化出路宣導，增加選讀技職誘因：十二年國教推動時，當局不斷倡導技高，加以免學費的補助，就學負擔較普高輕，吸引不少學生投入；一○八課綱上路後，宣傳力道相對減小，技高招生每況愈下，今年普高學費全免，技高更是雪上加霜。技高若能加碼補助，免繳雜費與實習費，並透過各管道行銷，宣揚技職生的出路，定有利於技高翻身。

三得積極向下扎根，讓國中生了解技職：國中雖設有技藝班，亦有職涯探索體驗，但蜻蜓點水式課程，難以窺知技職全貌，政府如能擴增預算，強化各式宣導體驗，始可播下技職種苗。另由教育局處主導，結合學校產業力量，舉辦技職嘉年華會，規畫入校親子座談，或主題式見學遊程，參訪在地特色產業，安排職場見習體驗，方能向下扎根技職。

技職專業人才培育，乃經濟發展之基石，技職教育被邊緣化，實為國家未來隱憂。推動三加二新五專，無從化解技職危機，擬訂務實政策方針，打造優質職場環境；挹注更豐沛的資源，鼓勵就讀技高意願；整合產官學的力量，深化學子認識技職，才是解決問題方策。

（作者為高中校長）

