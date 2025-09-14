晴時多雲

自由廣場》興達電廠爆炸 不代表核電廠是「安全」的

2025/09/14 05:30

◎ 蔡雅瀅

日前高雄興達新二號機試運轉，因燃氣管線外洩，爆炸起火，引發燃氣發電安全問題的討論。該起事故，藍委葛如鈞質疑：政府執意關閉核電機組，轉而依賴不穩定的再生能源與天然氣；藍委林沛祥說：「非核家園」是錯誤的能源政策，呼籲擁抱「安全的核電」。

然而，燃氣電廠會爆炸，並不等於核電廠就更安全。回顧國際核災慘痛經驗：一九七六年德國格賴夫斯瓦爾德核電廠火災，反應器核心幾乎熔毀；一九七九年美國三浬島核電廠爐心熔毀，核電產業陷入長期蕭條；一九八六年烏克蘭車諾比核電廠爆炸起火，污染十六萬平方公里，超過四個台灣面積；二○一一年日本福島核災，反應爐氫爆起火，污染迄今仍未清理完畢，並因核廢水排放，引發鄰國抗議！

再看我國：從一九八五年核三廠一號機商轉不到一年氫氣起火，耗時一年兩個月才恢復運轉；一九八六年核二廠一號機保險絲燒毀…到二○○一年核三廠發生嚴重的「三一八全黑事故」，斷路絕緣器被打穿，造成電器火災，爐心熔毀機率大增；連年的火災意外事故，甚到今年五月二號機除役前，還因切割管路引發火災。連核四廠也曾在二○一○年時，因線路高諧波及環境高溫，燒毀儀電設備…

燃氣電廠管線爆炸起火，固應深切檢討，努力提升安全。甚至當燃氣設施離民宅、軍營太近（如：協和四接兩座儲氣槽，離民宅僅四百公尺、離海軍威海營區亦僅一千四百公尺，均低於消防署「搶救瓦斯災害安全指導原則」，儲槽陷於火場時，應隔離及疏散之範圍一千六百公尺），難以確保安全時，應評估放棄原計畫，轉型為相對安全的地熱等再生能源。

但若因興達燃氣電廠爆炸，便宣稱核電廠「安全」，顯背離經驗，畢竟核電廠也曾發生過各種起火，甚至釀成重大災害。況台電連新的燃氣機組都可以管到爆炸，設備老朽且事故後果無法承受的除役核電廠，若再重啟，如何確保絕對安全？

（作者為台灣蠻野心足生態協會專職律師）

