自由廣場》精準施策+業界建言 助台廠度過關稅風暴

◎ 陳正承

隨著全球地緣政治版圖的劇烈變動，以及主要經濟體之間的貿易摩擦升溫，關稅壁壘與供應鏈重組已成為台灣廠商無可迴避的嚴峻挑戰。過去以全球化為基礎的穩定出口模式正受到侵蝕，企業不僅面臨成本上漲的直接壓力，更承受著訂單轉移與市場不確定性的潛在風險。在此關鍵時刻，經濟部提出四大支持措施，力圖協助台廠應對挑戰，展現了政府穩定產業陣腳的決心。

這四大支持措施，無疑是為處於風雨中的企業撐起了一把防護傘。政策的立意良善，旨在從根本上提升產業的韌性與競爭力。然而，一項政策的成功，不僅取決於其廣度，更關鍵的是其執行的深度與精準度。業界的建言，正是讓這把傘能更貼合使用者需求的關鍵。

筆者身處業界，建議政策執行上的兩個關鍵優化方向：「分流」與「加乘」。首先，在補助審查機制上，主張應依產業別採「分組審查」。此建議的背後，反映了不同產業應對關稅挑戰時，所面臨的困境與轉型需求的巨大差異。例如，高科技電子業可能急需的是先進製程的研發補助，以維持技術領先地位；而傳統的金屬加工或紡織業，則可能更迫切需要導入智慧化產線與節能設備，以抵銷成本壓力。若將所有產業置於同一標準下審查，不僅難以彰顯公平，更可能導致資源錯配，讓最需要幫助的企業反而求助無門。

其次，「國產設備採購達一定額度及比例，應加碼補助」的建議，則是創造「加乘效應」的高明策略。這項提議超越了單純的廠商補助，而是將視野拉高至整個台灣產業生態系的強化。當政府的補助款項，能引導廠商優先採購國產設備時，這筆資金便產生了雙重效益：一方面協助了有轉型需求的出口廠商進行升級，另一方面也為國內的設備製造業注入了訂單活水。這種「以大帶小」、相互拉抬的模式，不僅能有效降低台灣對進口設備的依賴，更能藉此機會淬鍊本土設備商的技術實力，形成一個正向循環、共同成長的產業聯盟。

歸根結底，政府的紓困與輔導措施，不應僅僅是單向的「給予」，而應是與產業雙向溝通、動態調整的「夥伴關係」。業界的建議，並非只是希望爭取更多資源，而是期望政策的執行能更貼近產業的真實脈動。透過建立分門別類的審查機制，讓資源能精準地注入最需要的環節；並透過激勵採購國產設備，將單點的補助效益，擴散為整個產業鏈的提升動能。

面對詭譎多變的國際貿易情勢，單打獨鬥的時代早已過去。唯有政府的政策規劃能更加細膩，並與產業界的實務經驗緊密結合，才能將每一次的外部挑戰，轉化為強化內部體質的契機，共同引領台灣產業平穩地度過這場全球性的關稅風暴。

（作者為電子業專業經理人）

