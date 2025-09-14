自由廣場》駁中錯誤敘事／二戰文件 AIT︰未決定台灣地位

◎ 劉哲瑋

今年是二戰終戰八十週年。中國外交部長王毅近日多次聲稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》已決定台灣應「歸還中國」。然而，美國在台協會（AIT）十二日明確指出，北京的說法純屬錯誤，這些文件從未決定台灣的最終政治地位。

依國際法發展順序可見其邏輯：一九四三年十一月廿七日的《開羅宣言》，只是中、美、英戰時發布的新聞公報，屬政治宣示，無條約效力。一九四五年七月廿六日的《波茨坦宣言》承接開羅藍圖，作為對日最後通牒，而日本於同年九月二日的《降伏文書》中承諾履行，但這些文件皆未處理台灣主權歸屬。

真正具法律效力的，是一九五一年九月八日的《舊金山和約》。條約由日本與四十八個同盟國簽署，明定日本「放棄對台灣與澎湖的一切權利、權原（title）與要求」，卻未指明交予誰，這便是「台灣地位未定論」的根源。由於中共一九四九年建政，中華民國與中華人民共和國均未獲邀參與。為避免外交與法律真空，中華民國與日本於一九五二年四月廿八日簽訂《台北和約》，正式結束戰爭狀態，再確認日本放棄台灣、澎湖、南沙、西沙，但依舊未明文寫明歸屬。換言之，台灣主權並未因二戰結束而自動「歸還中國」。

美國立場亦始終一致，筆者調閱美國國務院資料顯示：一九五○年韓戰爆發後，杜魯門總統下令第七艦隊協防台灣，並聲明「福爾摩沙未來地位之下定，必須等待太平洋安全恢復、與日本和平協議，或經聯合國考量」。這證明美國從未承認台灣自動「歸還中國」，而是將其視為未定議題。

然而，面對北京扭曲歷史，國民黨卻選擇應和。這個曾高喊「中華民國國軍領導抗戰」、並以《開羅宣言》為外交成果的政黨，如今不敢據理力爭，甚至在兩岸論述上唱和北京。《開羅宣言》簽署國是「中華民國」，不是「中華人民共和國」。中共國台辦更於二○二一年宣稱，《舊金山和約》是「非法無效的廢紙」，國民黨卻因政黨利益，拱手將「抗戰正統」拱讓給中共。

八十年後重溫史料，歷史正提醒世人：國際法下台灣地位未定，AIT也重申台北京的說法純屬錯誤；國民黨若繼續沉默，只會暴露其矛盾與怯懦；台灣人務必看清這一切。

（作者為教師）

