自由廣場》新財劃法「重北輕南」 加劇城鄉失衡

2025/09/14 05:30

◎ 魏思源

新版《財劃法》上路以來，「統籌分配款」的計算方式引發爭議，揭示的正是長期存在的「重北輕南」問題。中央財政分配制度偏向北部大都會，如今修法後更可能加劇南北差距，對地方發展的影響不容忽視。

捷運建設最能凸顯這一現象。台北捷運一路擴張，中央負擔比例較大，使地方迅速完成路網，居民早已享受其便利；南部縣市才剛起步，卻被要求承擔更高比例經費。這種前後不一的標準，讓南部不免質疑：同樣是攸關國家發展的重大建設，北部能輕鬆上路，南部卻被迫自掏腰包？如此不僅拉大城鄉差距，也讓區域均衡發展淪為口號。

更令人關切的是，雙北財政本就雄厚，修法後卻再增加四百億元。每次調整，都延續了「從台北看天下」的老問題，北部仍占優勢，南部縣市則受限發展。當產業新寵如 AI 霸主落腳北市，南部只能望之興嘆，南北落差恐將更加制度化。

問題不僅在於資源分配不均，更在於分配公式缺乏透明。統籌分配款如何計算？立法理由模糊不清，依據無人說得明白，錯誤也無人承擔。土地、人口等指標固然重要，但若不調整權重，只會讓錢多的地方持續坐大，財源拮据的縣市愈陷困境。這樣的設計，等於將城鄉失衡的結構性問題固化在法條之中。

人民期待的不是政治人物互相推責，而是朝野坐下來，誠實討論如何建立更合理的制度。財劃法本應促進全國平衡發展，而不是讓南北差距愈拉愈大。若政治領袖迴避責任，放任制度重北輕南，愧對的將不是某個黨派，而是全體人民。

（作者從事資訊業）

