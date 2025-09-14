自由廣場》錯修財劃法之亂 藍白應認錯、修法

◎ 吳一法

立法院在去年底通過國民黨版的《財政收支劃分法》修法，卻因公式錯誤導致全國財政大亂，多個縣市明年度統籌分配稅款不如修法前試算，主導修法的藍白縣市首長反過來怪中央。行政院昨日邀地方首長商討解決之道，會後藍綠砲聲隆隆，但關鍵的解決之道，仍在於必須重新修改財劃法，而行政院因為曾提出覆議案被否決，沒有立場再提修法，所以，當初立法匆促而造成錯誤的藍白立委，勢必要認錯，並主動提案修法才是正道。

重新修法，不止要救急，更必須建立可長可久的財劃法，全民不僅期待藍白認錯，更期待藍白提案修法能做到三個目標，包括第一，分配金額符合均衡城鄉均衡的原則，第二，修法過程符合民主討論程序，第三，財劃法修改之後重新檢討中央與地方事權的分配。因此，藍白立委，不管是不是願意主動提案，或者被迫上梁山而修法，都應該放棄昔日的霸道作法，向全民展現修法誠意。

依法論法，委員提案後先送程序委員會一讀後交付委員會，委員會審查議案時，可以邀請政府人員、社會相關人員列席，就所詢事項說明事實或發表意見，以供委員參考，這個階段，藍白立委就要放下主導修法的強硬態度，傾聽行政部門主計專家的建議。

而財劃法的修法，因涉及城鄉均衡與金額分配，因此，藍白多數的立法委員，這次不能再用表決強度關山，勢必要藍綠一起周全審查財劃法修法議案，作法上也可以依規定舉行公聽會，邀請正、反意見相當比例之各地方政府首長、學者專家出席表達意見，並將其意見提出報告，送交大院全體委員及出席者，作為審查修訂新財劃法的參考。

另一方向，行政院也可以再邀集地方首長或主計首長，商討如何將水平分配更合理，避免城鄉失衡或者避免資源過度集中在工商大縣，讓各縣市首長在參與立院公聽會的時候，提出有利的財政規劃。

如果，藍白立委或地方首長，一直停留在要求中央提出修法，指責行政院過去沒有主動提出財劃法版本，卻不可低頭認錯立法錯誤，又不願主動提案修法，那麼，恐怕會讓這個錯誤的財劃法，變成各縣市首長走向立法院表達抗議，更會惹來全民的批判。

（作者為私立大學助理教授）

