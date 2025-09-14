晴時多雲

評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》宋承恩／政府繼承論顯示中共焦慮

2025/09/14 05:30

二○二一年四月十四日國台辦發言人馬曉光說：「一九四九年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。」 （資料照，翻攝直播）二○二一年四月十四日國台辦發言人馬曉光說：「一九四九年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。」 （資料照，翻攝直播）

宋承恩／遠景基金會副執行長

「中華人民共和國從未統治過台灣」是客觀事實的陳述，很難否定。為了回應，中共可說卯足了勁，寧可扯謊也要自我安慰。最新的謊言，把紙上談兵的軍演與海空包圍說成在「對台灣行使管轄權」。但硬要把沒有的事說成有，只會證明自己的焦慮。明白的事實是：如果真有管轄權，只須下令即可，何必辛苦巡弋軍演？

另一項自我欺騙的新說法，叫「中華人民共和國與中華民國之間，是政府繼承的關係」。此說的理路是：一） 一九四九年中華人民共和國完成了對中華民國的政府繼承，成為台灣法理上的主權者；二）「台灣當局」打著先前「中華民國」的名義對台灣實施控制和治理，並不具有合法性；三）中華人民共和國擁有台灣主權。

中共從未正視中華民國的

存在事實

第一個破綻，是與過去的說法不一致，自打嘴巴。眾所周知，中共從未正視中華民國的存在；對中共來說，中華民國已經滅亡了，為此還特別立碑「中華民國，公元一九一二年～一九四五年，建都南京」。

一九七一年八月十七日，美國向聯合國提案認為「中華人民共和國有代表權不應剝奪中華民國的代表權」，主張「在處理中國代表權問題時，聯合國應當認識到中華人民共和國和中華民國都是存在的，並且應當在規定中國代表權的方式中反映出這一不容爭議的現實」。對此一「雙重代表權」提案 ，八月廿日中國外交部發表聲明，嚴詞批評美國「製造兩個中國」，並主張「台灣是中國領土不可分割的一部分，是中國的一個省，在二次大戰後就已歸還祖國」。當時中國可是以「唯一的中國」自居，絲毫未提「政府繼承」。

二○二一年四月十四日國台辦發言人馬曉光說：

「一九四九年國民黨政權在其發動的反人民內戰中失敗，退踞台灣島，從此喪失了代表全中國合法政府的地位，這是不爭的歷史事實。」

也就是說，中共向來否定中華民國政府的合法性；既是非法，也就不具備被繼承的資格。怎麼到了二○二五年，忽然成了合法的繼承對象？現在講「政府繼承」，難道沒有違反自己向來的立場，自我打臉？

政府繼承論與中國向來的

國際實踐不符

中共對中華民國的立場，反映在中國的國家實踐上。這些記載在各類官方文書上，不容中共收放自如。

取得聯合國席位之後，中華人民共和國於一九七二年九月廿九日向聯合國祕書處提出照會表示，對於中華人民共和國政府成立前由先前中國政府所簽署、批准或加入的多邊條約，「中華人民共和國政府將於審酌其內容並考慮其情狀後，決定是否予以承認」，因為「自一九四九年十月一日起，蔣幫已失去代表中國之權利，其冒用『中國』名義所簽署、批准或加入的所有多邊條約一概非法且自始無效」，一點都沒有要「繼承」的意思。

一九四九年後的法律關係如此，之前的一樣不認。對於一九一二年中華民國政府以黃金作為後盾所發行的債券，美國國會議員認為基於主權債務沒有追溯期，且國家償還債務的義務不因政府的賡續或政體發生變化而受到影響，提案由中華人民共和國承擔債務．也不曾見到中國跳出來繼承。

對政府繼承向來採取選擇性的態度，表示中共如今主張繼承，又是自助餐式，依政治便利的選擇性適用國際法。

政府繼承論顯示中共領土焦慮

為何於此時跳出來主張政府繼承？因為中共發現其向來據以宣稱對台主權的依恃，岌岌可危：台灣與國際社會已經逐漸擺脫一中糾纏。政府繼承論，恰恰暴露中國的焦慮。

中共的官方論述向來將其對台灣的權利寄託在《開羅宣言》等戰時文件上。但不可否認，這些並不是有權處理戰後領土安排的文件，而《舊金山》與《台北》和平條約等有權文件皆未對台澎主權歸屬做成決定。在此情況下，台澎主權屬於我國全體人民。

近年來美國國會於法案或聲明中，一再表明「台灣兩千三百萬人民所選出的政府，才是代表台灣的合法政府」，美國亦從未接受中國的「一中原則」。歐盟與其他民主國家亦紛紛表明，如何與台灣交往，是其主權事項，不受中國干預。

外交部長林佳龍二○二五年七月八日亦言明台灣的主權地位與民主體制已經由民主化中的人民主權一再行使而獲得確立，由此確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。此一論述，相較於神主牌式的複誦「憲法一中」，提供了理路更加清晰的論述。

時至今日，台海的和平與安全現狀，不容單方以武力改變，也不是由中國說了算，而是國際社會整體安全繁榮不可或缺的一環。

中國對台灣沒有主權，任何對台灣主權的侵犯違反國際法與世界各國利益，已漸成國際共識。中國此時主張政府繼承論，不但不能為其法理論述添加任何支持，反而反映了面對威嚇利誘失效崩盤，國際普遍對它破壞台海國際秩序的種種作為，展現越來越強的反對力道，陷入極深焦慮，抓住浮木不放的掙扎。

