自由共和國》林佳龍／加值台歐夥伴關係 共築民主繁榮未來(上)

2025/09/14 05:30

比利時國會壓倒性通過挺台決議、譴責中國。圖為外長林佳龍去年訪歐會晤眾議員范荷芙，參觀比國國會。（外交部提供）比利時國會壓倒性通過挺台決議、譴責中國。圖為外長林佳龍去年訪歐會晤眾議員范荷芙，參觀比國國會。（外交部提供）

林佳龍／外交部長

當代的民主政治發源於歐洲，隨大歷史的洋流擴展，跨過大西洋、流向印太，在全球各地生根茁壯、開枝散葉。在台灣，民主經歷百年追求，是世代台灣人前仆後繼抗爭與犧牲努力換得的珍貴成果。隨著制度改革、民主轉型與深化，民主已昇華為台灣社會的核心基因，體現在社會環境、多元文化、宗教自由與創新經濟之中。

然而，威權主義的擴張持續挑戰全球民主陣營的意志與韌性。中國、俄羅斯、北韓與伊朗相互呼應，支援俄國侵略烏克蘭的物資及兵力，北約更在二○二四年華盛頓峰會上直指中國是俄羅斯侵略的「關鍵推手」（decisive enabler）。作為威權主義集團中的大國，中國不僅持續挑戰以規則為基礎的國際秩序，更長期對台灣虎視眈眈，試圖透過軍事威脅、經濟脅迫與國際法操作削弱台灣地位。為了台灣的生存與發展，我們必須深化與理念相近國家的夥伴關係，將民主價值與經濟科技利益緊密結合。

歐洲不僅是當代民主政治與市場經濟的發源地，更是全球先進科技的搖籃。台灣的「護國神山」半導體產業最早的投資也來自歐洲，至今歐洲的原料與技術，仍是台灣半導體產業不可或缺的合作夥伴。我在二○二四年十一月訪問歐洲期間，特別參訪比利時「校際微電子中心」（imec），該中心與台灣長期密切合作；而荷蘭不僅是全球最先進光刻機的生產國，外交部也與荷蘭半導體大廠ASML保持長期交流互動。至二○二四年，歐洲對台投資已達七三四億美元，超過美、日兩國總和，足見歐洲對台灣的重要性。

以總合外交推動台歐戰略

台灣與歐洲不僅共同面對威權擴張所帶來的壓力，也在其中開啟前所未有的合作契機。面對挑戰與機遇並存的局勢，台灣對歐外交戰略，將善用台灣作為「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」與「非紅供應鏈」等「戰略三鏈」中的關鍵角色，推動對歐的「總合外交」，以在「價值外交」、「同盟外交」與「經濟外交」的領域落實合作。

面對民主傳統深厚、聚集最多民主國家的歐洲大陸，台灣應依據各區域的地理與發展特性，分區推動合作，以建構「區域聯防」為目標，發展更具策略性的交流與互動。此外，以集體安全為重心的北約，以及重視經濟與政治整合的歐盟，是歐洲國家重要的兩大國際組織，台灣所推動的「總合外交」及「三鏈戰略」，再加上歐洲國家與北約及歐盟的關係，正可作為深化台歐戰略布局的重要座標。

在西歐地區，G7國家如英、法、德，長期是台歐關係發展的傳統軸心，近年來亦持續表達對印太區域的關注。其中，法、德是歐盟核心會員國，而雖已「脫歐」但仍為北約成員的英國，在二○二三年與台灣簽訂「提升貿易夥伴關係協議」（Enhanced Trade Partnership, ETP），不僅是台灣與歐洲國家建立的首個制度化經貿架構，也為後續合作奠定示範基礎。

若將軸線自西歐延伸到歐洲大陸的東方，則可區域化為中東歐、北歐及南歐國家。中東歐與波羅的海國家已成為台歐關係發展的新興軸心，不僅與台灣同樣位處威權擴張前沿，懷抱捍衛民主制度的強烈意識，和台灣在科技與經濟領域的合作也日益深化。台灣推動的「中東歐韌性計畫」協助捷克、立陶宛和斯洛伐克建構半導體生態系，即將邁入二．○，並納入波蘭，持續拓展台歐產業鏈結。

在北歐方面，芬蘭與瑞典在俄烏戰爭後陸續加入北約，使「北歐五國」全數成為北約成員，並可藉由與台灣同樣經歷民主轉型的立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞等「波羅的海三國」形成民主防線，也為台灣拓展合作提供契機。而包括G7成員國義大利、我國邦交國教廷以及巴爾幹半島新興民主國家在內的南歐地區，也深具與台灣發展關係的潛力。

台灣可透過「總合外交」及「三鏈戰略」，深化與歐洲傳統及新興國家的「雙軸心」合作，推動台歐關係的區域化與多層次戰略布局。

民主價值連結台歐

從「價值外交」的面向來看，台灣的民主轉型深受國際肯定，《經濟學人》發布的民主指數將台灣列為全球第十二名，與歐洲民主國家比肩，台歐在民主價值的高度連結，是深化台歐關係的堅實基礎。

威權國家近年聯手破壞以規則為基礎的國際秩序，也引發民主陣營的高度警覺。如中國透過諸多違反國際法的手段，試圖將台海內水化，台灣欣見歐洲的英、法、德、荷等國，同美、加、日、澳、紐，持續派遣軍艦通過台海，彰顯國際法賦予各國對台海的自由航行權。同時，對於中國企圖假扮「國際大法官」，曲解聯大第二七五八號決議案為等同「一中原則」，歐盟、英國等也持續予以澄清。荷蘭、捷克、比利時、英國的國會及歐洲議會也陸續通過友台決議反制中國的錯誤詮釋。

此外，台灣與歐洲共享自由、民主與多元價值。我們將持續深化宗教自由及文化連結，致力推動台灣與梵蒂岡的關係。本人上任外交部長後，也推動外交部與文化部、故宮攜手推動「歐洲台灣文化年」，讓台灣文化在歐洲發光。同時持續推動台歐直航拓點與獎學金計畫，增進青年交流，為雙邊民間往來注入活水。（待續）

