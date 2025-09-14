晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

星期專論》中國閱兵對台灣的威脅

2025/09/14 05:30

九月三日的閱兵，是習近平在二○一五年底啟動「全面深化國防和軍事改革」成果的展現，並揭示了若干對台灣的新威脅，這些威脅同時也影響到美國的軍事優勢地位。（美聯社）九月三日的閱兵，是習近平在二○一五年底啟動「全面深化國防和軍事改革」成果的展現，並揭示了若干對台灣的新威脅，這些威脅同時也影響到美國的軍事優勢地位。（美聯社）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）◎費學禮（Richard D. Fisher, Jr.）

九月三日在北京天安門廣場，中國共產黨及其黨軍中國人民解放軍舉行一場閱兵儀式，公開展示威脅台灣的現役新型武器。台灣正透過增加和更新軍事投資，來因應其中一部分威脅，但另外一些威脅則無法單憑己力加以應對，必須依賴美國這種強大盟友採取主動。

中共試圖取代美國在世界舞台上的領導地位，這場閱兵的目的即在於此。同樣發揮作用的，還有中國八月卅一日至九月一日在天津舉辦的「上海合作組織」（SCO）高峰會。自二○○一年以來，上合組織便著重舉行大型多邊軍事演習，今年中國又更進一步，承諾將成立一個開發銀行。

擴大認知作戰 迫使台灣妥協投降

上合組織峰會與九月三日大閱兵的「連環出擊」，同時展現中共總書記習近平能夠在權力博弈上壓過美國總統川普。此前，川普甫於六月廿一日轟炸中國盟友伊朗的核武器設施，並試圖分化俄羅斯，離開由中國主導的「邪惡軸心」（Axis of Evil）。

八月十五日，川普在阿拉斯加州接待俄羅斯獨裁總統普廷（Vladimir Putin），針對如何結束烏克蘭戰爭展開認真的談判，這場會晤持續約六個小時。儘管俄國在這場戰爭中幾乎滅頂，但也獲得北韓與中國在軍事上的支持。川普還安排一架B-2匿蹤轟炸機飛越上空，試圖讓普廷留下深刻印象。

兩週後，普廷在北京逗留約五天，並以最重要的主賓身分，出席將近一個半小時的閱兵式。這場閱兵在地面上展示超過八十種不同武器，空中還有逾一百架軍機編隊飛行。

在一幅令人震撼的畫面中，我們可以看到中共「世界新秩序」的縮影：全球四個主要擁核獨裁政權的領袖齊步並行，包括習近平、普廷，以及中國核武代理人巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）， 與北韓國務委員會委員長金正恩。值得注意的是，金正恩是首次在外國的多邊峰會層級活動中亮相。

這些獨裁政權構成中共所謂「人類命運共同體」的核心—由中共主導的天命。對台灣而言，命運的起點將是俄羅斯與北韓直接協助中國，發動戰爭以摧毀台灣的民主。

然而，在中共／解放軍鋪天蓋地的「認知作戰」攻勢中，即利用資訊／惡意假訊息動員來操縱敵人的手法，或許最具威力的宣傳「炸彈」，出現在九月三日閱兵後，官方「中國環球電視網」（CGTN）對高志凱教授的專訪。在中共中央宣傳部輪番上陣的御用喉舌中，高志凱是當前的明星人物之一。

高志凱在訪談中揭櫫了中共新的重要宣傳主軸，他聲稱：「…我深信，而且愈來愈相信，中國軍隊是全世界最強大的勁旅，無可匹敵。」

可以預期，中共操弄「認知」的大合奏，將無所不用其極地渲染這個「主旋律」，因為它能夠：（一）使中國人民相信，他們永遠無法逃脫中共的專制統治；（二）迫使其他大多數國家愈來愈遷就北京，愈來愈不在乎華盛頓；（三）離間美國的盟友質疑其同盟的力量；（四）進一步削弱台灣人民對華盛頓會伸出援手的信心，從而壯大鼓吹對中共妥協的聲音，也就是投降。

九月三日的閱兵，是習近平在二○一五年底啟動「全面深化國防和軍事改革」成果的展現，並揭示了若干對台灣的新威脅，這些威脅同時也影響到美國的軍事優勢地位。

打造中國「紅穹」 攻擊川普「金穹」

數十年來，中國始終拒絕就其核武庫設限進行談判，同時從最早反對前總統雷根的「戰略防禦倡議」（SDI）開始，抨擊美國持續推動的飛彈防禦計畫。如今，解放軍正在打造自己的「紅穹」（Red Dome）國家級飛彈防禦系統，藉此追求核武優勢，目的在於更有效地遏制華盛頓防衛台灣。

川普承諾要建立一套全國飛彈防禦系統「金穹」（Golden Dome），以保護美國及其盟友。此舉旨在削弱中國與俄羅斯核武器的脅迫力—兩國甚至可能協同使用核武—並將核飛彈競賽引導至一場新的非核飛彈較勁。

然而，在九月三日閱兵中，解放軍公開新型「紅旗-19」大型飛彈攔截器，具備攔截來襲的洲際彈道飛彈（ICBM），以及攻擊低地球軌道（LEO）衛星的能力，將解放軍過去廿年來對雷達與衛星早期預警系統的投資，落實為以高速撞擊直接摧毀目標的動能打擊能力，其中部分技術還獲得俄羅斯的協助。

此外，解放軍也展示一套由陸基、海基、空射飛彈構成的「三位一體」核武體系：採用液體燃料、部署於大型發射井的「東風-5丙」洲際彈道飛彈，似為取代第一代「東風-5型」飛彈的單彈頭版本，但也可能具備「分離軌道轟炸系統」（FOBS）能力，可繞經南極軌跡（South Pole-trajectory）攻擊美國， 藉此升高對金穹防禦系統的壓力。

解放軍還展示了新型的「東風-61型」機動式洲際彈道飛彈，可能是「東風-41型」的改良版，或許還搭載多枚難以攔截的高超音速滑翔載具（HGV）彈頭；還有採用一體化冷發射管（self-contained cold-launch tube）的「東風-31乙井」洲際彈道飛彈，便於解放軍新建的三○○多座ICBM發射井進行多次裝填。

同場展出的還有可能配備多彈頭的「巨浪-3型」潛射彈道飛彈（SLBM），其外觀類似二○一九年出現的「巨浪-2型」；還有「巨浪-1型」空射彈道飛彈（ALBM），讓「轟-6N」轟炸機（西安飛機工業集團生產）的打擊範圍可能達到八○○○公里。

解放軍同時公開一種新型的超大型無人水下載具（ULUUV），可能做為反制金穹系統的不對稱手段，其設計可能類似俄羅斯的核動力水下無人載具「海神（Poseidon）／Skif」。這是一種可以掛載核彈頭的洲際射程魚雷，金穹系統無法攔截。

展示新型入侵工具 企圖攻台制美

九三大閱兵揭示的另外一項警訊，是解放軍在運用先進資訊與人工智慧（AI）科技方面的顯著進展，藉此驅動無人化甚至自主化武器，同時提升傳統武器的效能。

或許最令人不安的是，解放軍展示了全球首批兩款具備超音速飛行能力，而且可能自主作戰的噴射戰鬥機級「協同作戰航空器」（CCA）。這種無人機將由解放軍的第五代和第四代有人戰機進行操控，用以消耗台灣、美國和日本的有人戰機。

這兩款協同作戰無人機的大小，相當於成都飛機工業集團（CAC）研發的殲-10戰機，可能是成飛與瀋陽飛機工業集團（SAC）的競爭性產品，這兩家公司目前都在測試其第六代戰機的原型機。

雖然美國也在加緊研發協同作戰無人機，但解放軍的CCA無人機可能已經開始服役，美國則尚未公開任何具備超音速性能的同類機種。

解放軍對台灣發動任何兩棲或空降入侵的絕對先決條件，就是必須先取得制空權，包括挫敗區域內的美軍空中力量。

不過，九三閱兵也顯示，解放軍擁有多種履帶式、輪式及多足推進的無人地面載具（UGV），配備小型反坦克火箭與突擊步槍等武器，可以利用兩棲登陸艦或直升機投放，充當突破台灣反入侵防禦網的先頭部隊。

九月三日出現在中國社群媒體的另外一項「認知戰」宣傳，是一張人形與「狼型」機器人觀看閱兵的影像—暗示下一次解放軍閱兵式，可能會出現一個具備作戰能力的人形機器人方隊。

同時，解放軍也準備針對台灣大力發展無人機展開反制，在閱兵中展示三種雷射武器，其中兩種專門用於對抗無人機，另有一款中國兵器工業集團（NORINCO）研發的大型微波武器，能夠摧毀小型無人武器的電子設備。

地面戰力方面，解放軍展示了新一代裝甲系統，包括T-100主戰坦克。這是一款更輕的四十噸級戰車，結合可攔截反坦克飛彈的主動防護系統（APS）小型飛彈、安靜的柴電混合推進系統，以及新型數位感測器與控制系統，甚至可能支援遠端乃至洲際範圍的衛星控制。

另外一項與侵台行動相關的展示，則是第二代新型空降裝甲車輛，包括步兵戰車、裝甲運兵車，以及新型的一二○公釐迫擊砲載具，可由西安飛機工業集團生產的「運-20」與「運-20B」重型運輸機空投，這些機種也在閱兵式中現身。

凸顯解放軍投射能力的其他訊息，還包括首次集結的解放軍未來航空母艦艦載機聯隊，包括新型「空警-600」艦載空中預警管制機（AWACS）、可彈射起飛的四代半戰機「殲-15T」，以及彈射起飛的第五代「殲-35」戰機，其戰力已接近美國海軍航艦艦載機聯隊的水準。

台灣國防預算大幅增加 令人鼓舞

台灣的回應令人鼓舞，首先是八月底宣布，二○二六年度的國防開支增加廿二．九％，這可能使軍事預算佔國內生產毛額（GDP）的比例，自二○○九年以來首次達到三．三九％。

部分美國官員建議，台灣應將軍事開支提高至GDP的五％、甚至十％水準，雖然前述增幅仍然低於美方期許，但不可否認已經大有進步，而且台灣計畫採購的軍備也值得肯定。

首先是將洛克希德馬丁公司生產的「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，海馬士）飛彈發射器數量，由廿九套增加到五十七套，顯示台灣軍方未來將有能力，發射多達一一四枚射程超過三○○公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）短程彈道飛彈。

此外，台灣還計畫在未來五年內籌獲約五萬架小型和大型無人機，包括超過二○○○架由拉奇（Palmer Luckey）創辦的Anduril公司製造的Altius-600MV自主反裝甲無人機。

解放軍和台灣都從烏克蘭戰爭的慘痛經驗中汲取教訓，認識到不論是短程還是長程無人機，都是戰場上不可或缺且具有決定性作用的武器。

這些採購計畫將補充在第一屆川普政府期間已啟動交付的軍購項目，包括四○○枚岸置「魚叉」反艦飛彈、六十六架新型洛馬F-16V四代半戰鬥機，以及海馬士發射器與ATACMS飛彈。

不過，隨著解放軍擴大對無人武器與人形機器人的投資，美國也應該考慮在近期內出售美國研發的雷射與微波武器，台北也應該考慮打造具備不對稱戰力的民兵部隊，配備數十萬支步槍與肩射式飛彈，執行區域防禦任務。

另一種針對解放軍機器人與人形機器人的不對稱反制措施，則是大量使用.50口徑（十二．七公釐）反器材步槍，使後備部隊與民兵具備足夠的射程與火力，摧毀這些裝甲薄弱的目標。

印太部署戰術核武 嚇阻共軍侵台

目前，美國掌握了在近期內能夠對中共／解放軍入侵台灣計畫造成重大影響的選項，包括大幅增加戰區射程飛彈的生產，以及在印太戰區部署戰術核武，目前該地區幾乎沒有任何此類武器。

一九五七年，時任美國總統艾森豪（Dwight Eisenhower）批准將配備戰術核武的「鬥牛士」（Matador）巡弋飛彈部署到台灣，以嚇阻毛澤東改變其集結兵力入侵台灣的計畫。

或許只有當習近平明白，他將在規模達十萬人的多波次侵台行動中，折損大量人員與裝備時，他才可能改變入侵這個民主島國的計畫。

（作者費學禮為美國智庫「國際評估與戰略中心」資深研究員。國際新聞中心陳泓達譯）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書