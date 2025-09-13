自由廣場》全面支持銀行認證異常帳戶

◎ 林書立

近期多家銀行為防堵詐騙及不法人頭帳戶，陸續針對「長期未交易」及「低餘額」帳戶採取凍結措施，引發民怨甚至網頁遭不名網友猛烈攻擊，抱怨須親赴臨櫃辦理「解鎖」，造成不便。

其實，釐清異常帳戶正是政府推動反詐欺工作的重要核心步驟，根據金管會銀行局統計，我國的警示帳戶在民國一○五年是一．五萬筆。到今年第二季，警示帳戶已激增至十五萬三七四四戶，十年增加十倍，正是導致詐欺案件不斷增加的原因之一，我們必須支持金融監理單位與各銀行出手增加監管措施，因為據一六五打詐儀表板統計，去年八月迄今年七月，整整一年詐騙受理案件就達到十八萬四九八三件，損失金額達一一九四億八一○四萬七千元，面對詐騙行為持續「變招」，政府各部會疲於奔命，銀行打詐也面臨兩難，因客戶受損金額持續攀高，而防詐又導致抱怨聲浪，第一線行員與執法人員背負沉重壓力。

犯罪集團投入金融犯罪已成長數十倍，基於防治金融犯罪危害的公益立場，我們應全力支持這種打擊犯罪源頭的金融監理，每個人支持銀行的一小步，都是強化整體金融防禦的一大步！

事實上各國銀行的監理制度都在不斷加強，不少僑胞或留學生在海外開戶或轉帳時，都碰到類似情形，只能無奈自嘲：上銀行得等兩三個小時的「美國時間」。在海外帳戶若多年未使用，除了會被鎖住，扣光存款外，還可能須繳保管費甚至等候罰款。在金融電子轉帳方面，許多國家對於第一次轉帳到非屬自己銀行的他行電子交易，對方帳戶雖可顯示到帳，但是備註欄會出現PENDING，須等兩個工作天確認無誤後，對方才能提領，這也就是我國已有銀行推出的+二專案，因跨行電子交易難以立即與他行確認，兩個工作天時間給予轉帳的客戶冷靜期，遇到連續假日還可能更久，但為了遵守反洗錢與反詐欺政策，民眾都明白這些都是必要措施。

至於日本金融監理，財務省的「外匯與外國貿易法」要求銀行須確認非居住者客戶的交易不屬於管制事項，在客戶轉帳時，銀行會暫時保管轉帳資金，要求發款人或收款人額外確認交易，因此非居住者的轉帳交易受到更高的監管要求，且一般銀行也不隨意接受開立兩個以上帳戶，日本郵貯銀行對於非居住者客戶，更限制不能於ATM處理轉帳，必須臨櫃至國際匯款的櫃台或特別應用程式辦理，非居住者更不能持現金去辦理電匯，以防止人頭帳戶以及洗錢的發生。

我國金融機關與銀行，為防範詐騙，保障民眾帳戶安全，要求定期對客戶進行身分確認，多家金融機構針對久未往來且低餘額的帳戶啟動管制，不但符合世界金融監理趨勢，更是打擊詐欺的金融監理關鍵，沒有人頭帳戶，詐欺的錢就難洗出去，因此詐欺集團目前也發動水軍攻擊，企圖製造金融機關的壓力，但正確的金融監理臉制度與民眾對於金融帳戶的正確觀念，必須重新建構，以刪減高風險帳戶，重新認證異常帳號，保護高風險被害帳戶。

銀行增加成本與客訴雖然增加，客戶也有不方便，但站在金融體系的安全管理，卻是必要的深耕計畫，也是全球金融監理的世界趨勢，絕不可受到水軍帶風向的影響，而放棄正確的金融監理制度。對於近期因積極整理帳戶而遭攻訐的銀行，我們都應感謝這些勇於付出人力與成本的銀行，予以支持。

（作者是銘傳大學犯罪防治學系助理教授）

