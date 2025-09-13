自由廣場》反咬「曲突」者 藍白的道德腐化

◎ 楊智強

美國哲學家桑德爾在《錢買不到的東西》中警示，當市場邏輯與金錢權力交換滲透公共領域，本該無價的公共福祉被切割為利益分贓的籌碼，造成深刻的社會「腐化」。近日，藍白聯手強力推動的新版《財政收支劃分法》修正案，正是這場腐化的具體寫照。

財劃法修法過程極其倉且過於草率，分配公式出現重大錯誤，不僅導致近三五○億元統籌稅款無法分配，還讓部份地方財源不增反減，嘉義、雲林等縣市皆受嚴重衝擊。這場由藍白在國會強渡關山的惡果，本應審慎討論規劃，卻因政黨利益算計成了利益交換平台，導致中央各項施政大受影響，地方也陷入混亂。

更令人難以接受的是，當問題浮現、批評四起，藍白政壇卻立刻反咬一口，卸責給行政院，砲轟行政院應「放下屠刀」，無疑是做賊喊抓賊。事實上行政院早在去年二月即提出修法覆議，就白紙黑字指出「分配公式矛盾、事權未同步調整、城鄉差距擴大」等多項問題，宛如「曲突徙薪」故事的那位事先提出警告者，當時藍白只要看一下，就能防止今天的亂局發生，無奈藍白仗著國會多數優勢直接否決覆議，導致如今亂象無法即時修正。孰料藍白卻用地方首長聯合記者會來指責行政院，將責任推卸得一乾二淨。

桑德爾形容「腐化」並非單純的貪腐，而是當政治成為市場利益交換的競技場，公共信任和程序正義就會瓦解。台灣國會上演一連串踐踏程序正義，藍白最終強行通過，事後則將責任歸咎執政黨，正是腐化的血淋淋實境秀，受傷的終究是所有老百姓。

面對財劃法的爭議與亂象，藍白政黨強行惡修、倉促立法，如今卻甩鍋給行政院，試圖卸責掩飾自身過失，這種顛倒是非的政治戲碼，不僅讓地方政府和民眾飽受其害，更進一步腐蝕了社會對政治的信任。唯有從桑德爾所揭示的腐化危機中警醒，重建程序正義與誠信精神，台灣民主政治才能走出泥淖，迎向真正公義與透明的未來。

（作者為國小老師）

