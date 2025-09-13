晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》反咬「曲突」者 藍白的道德腐化

2025/09/13 05:30

◎ 楊智強

美國哲學家桑德爾在《錢買不到的東西》中警示，當市場邏輯與金錢權力交換滲透公共領域，本該無價的公共福祉被切割為利益分贓的籌碼，造成深刻的社會「腐化」。近日，藍白聯手強力推動的新版《財政收支劃分法》修正案，正是這場腐化的具體寫照。

財劃法修法過程極其倉且過於草率，分配公式出現重大錯誤，不僅導致近三五○億元統籌稅款無法分配，還讓部份地方財源不增反減，嘉義、雲林等縣市皆受嚴重衝擊。這場由藍白在國會強渡關山的惡果，本應審慎討論規劃，卻因政黨利益算計成了利益交換平台，導致中央各項施政大受影響，地方也陷入混亂。

更令人難以接受的是，當問題浮現、批評四起，藍白政壇卻立刻反咬一口，卸責給行政院，砲轟行政院應「放下屠刀」，無疑是做賊喊抓賊。事實上行政院早在去年二月即提出修法覆議，就白紙黑字指出「分配公式矛盾、事權未同步調整、城鄉差距擴大」等多項問題，宛如「曲突徙薪」故事的那位事先提出警告者，當時藍白只要看一下，就能防止今天的亂局發生，無奈藍白仗著國會多數優勢直接否決覆議，導致如今亂象無法即時修正。孰料藍白卻用地方首長聯合記者會來指責行政院，將責任推卸得一乾二淨。

桑德爾形容「腐化」並非單純的貪腐，而是當政治成為市場利益交換的競技場，公共信任和程序正義就會瓦解。台灣國會上演一連串踐踏程序正義，藍白最終強行通過，事後則將責任歸咎執政黨，正是腐化的血淋淋實境秀，受傷的終究是所有老百姓。

面對財劃法的爭議與亂象，藍白政黨強行惡修、倉促立法，如今卻甩鍋給行政院，試圖卸責掩飾自身過失，這種顛倒是非的政治戲碼，不僅讓地方政府和民眾飽受其害，更進一步腐蝕了社會對政治的信任。唯有從桑德爾所揭示的腐化危機中警醒，重建程序正義與誠信精神，台灣民主政治才能走出泥淖，迎向真正公義與透明的未來。

（作者為國小老師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書