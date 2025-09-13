晴時多雲

自由廣場》推行「區域電價」 伸張能源正義

2025/09/13 05:30

◎ 盧展南

台電去年對用電企業做出明確限制，如不供電給桃園以北、用電量五MW以上的數據中心，桃園市長質疑政府伸手進產業界，形同讓產業移出北部。對此，行政院發言人去年八月承認「北部電力不足」，台電則說，不是缺電要限制用電，而是北部電廠及電網不夠，中（南）電北送真的有限制。

桃園市近十年用電戶數成長達一七．四%，用電量近三○○億度，約占全國用電量超過十%，為兼顧產業發展與供電穩定，台電規劃興建「觀園超高壓變電所」直接引進大潭電廠的電力；但在地鄉親反彈，關切的電磁場議題，更組成自救會要「台電滾出觀音」。

台電解釋，變電所的功能是將電力進行轉換與分配，如同城市供水系統的配水池，必須靠近用戶端才能有效率地供水。因此，變電所必須設置在負載中心，尤其超高壓變電所為電力供應的樞紐，必須位於整個供電轄區的核心。

無獨有偶，過去因內湖科技園區及東區門戶計畫發展，用電連年成長，汐止超高壓變點所電力設施也已擴充滿載，為解決內湖、南港供電問題，台電於內湖區規劃興建松湖超高壓變電所，遭當地強烈抗爭二十四年，歷三任市長均無進展。台電於二○一九年調整地上變電設施興建方案，將相關設備改為地下化，而居民則要求地上層作為社福設施等多目標使用，並要求台電應給予電費減免及設為免停電區等回饋。

高雄興達電廠九日晚上發生火警，電廠附近烏林投社區居民到電廠抗議，提出全面停工及合理補償等四項訴求，台電回應會負起責任。高雄市長陳其邁為高雄市民叫屈，他主張能源「區域正義」，強調各縣市要用的電應自行負責，否則不公平，因為「發電量比較大的縣市、環境所受衝擊也較大」。

若每個鄰避嫌惡電力設施的增建，居民以電費減免的方式作為部分訴求，建議政府宜考慮擴大為具整體公平性考量的「區域電價」措施，藉由準確的電力價格信號，鼓勵有效發電、適當的電網基礎設施投資以及整體系統供電可靠性。

區域邊際價格（LMP）是電網中特定點或「節點」批發電力的價格，反映了該位置和時間交付電力的邊際成本。LMP由三部分組成：邊際能源價格（產生下一度電的基本成本）、邊際損失價格（考量電網傳輸能量的損失）和邊際壅塞價格（因電網的物理局限性，所反應出向某些地區傳輸電力的昂貴程度）。缺電因須長途交付電力且輸電線和變電所輸電壅塞容量不足區域，LMP自然比較高，這些價格信號提供了消費者和市場參與者，何時何地電力成本昂貴或廉價的資訊，亦可作為指引發電，消費和電網基礎設施投資的決定。

若電力市場運營商使用核可的算法來核計每個節點的價格，考慮到滿足特定位置和時間上需求最昂貴的發電機的成本，準確反映地域條件，則可鼓勵電源位於最有價值的設置地點，從而更有效地利用資源。向消費者及投資者提供明確的信號，以暸解最需要的新輸電線路或其他電網改進，有助於確保有效調度發電和其他服務來維持電網的可靠度。

若欲使電源設施及變電所成為社區的好朋友，而不再是鄰避設施，應由民眾切身關切的電價著手，推行「區域電價」使全民有感，這是伸張能源正義的途徑之一。

（作者是中山大學電機系教授）

