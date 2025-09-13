晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》「納粹」、「希特勒」遭極度濫用 柯克之死／示警台灣敵意標籤危機

2025/09/13 05:30

◎ 李立聖

美國保守派領袖查理柯克（Charlie Kirk）近日在公開演說時遭槍擊身亡，震驚全美國。此事再次提醒我們，政治對立過度激烈，一旦失去理性，極端情緒便可能轉化成不可挽回的極端暴力。對台灣而言，雖無美國的槍枝汜濫問題，但我們同樣處在政治競爭激烈、言辭越發尖銳的環境，這就潛藏著危機。

近年，我們常在媒體與網路看到情緒化語言、抹黑，甚至是惡意貼上「納粹」、「希特勒」這種仇恨標籤，彷彿立場不同，就視對手如死敵。這種氛圍雖能一時動員支持者，長遠結果卻是摧毀社會信任，使人與人之間難以對話，使民主淪為零和遊戲。台灣從威權走到自由民主的歷程得來不易，為了下一代，朝野社會都須共同守護。

真正的民主價值，不在於摧毀對方，而在於從差異中尋求共識。從政的初衷應該是希望國家更好，只是對「更好」的理解各有差異。我們應以理性辯論取代謾罵，以傾聽理解取代仇恨，則分歧就可能成為推動進步的力量，而非撕裂社會的原因。政治人物應展現理性風範而非死不認錯，媒體應促進建設性對話而非黨同伐異，公民也要學習用尊重取代敵意。

柯克的悲劇是一記警鐘，提醒台灣人，千萬不能讓「極端言論」主導「公共討論」，更不能讓暴力威脅民主秩序。台灣不須付出血的代價就能覺醒。唯有以理性取代衝動、以理解取代仇視，才能讓不同聲音共存，讓民主展現真正力量。當我們願意彼此看見與包容，台灣才會走向更堅韌、更美好的未來。

（作者為政治工作者）

