自由廣場》送餐廳餘食無罪 送廢棄電鍋呢?

報載北市一名超過三十年資歷的清潔隊員，日前在回收車上撿拾一個廢棄電鍋轉送拾荒老婦人，殘值雖僅區區三十二元，仍被檢方依《貪污治罪條例》第六條第三款「侵占職務上持有非公用財物罪」起訴，法定刑為五年以上，得併科三千萬以下罰金，若遭判刑將一併免職，終身不得再任公職，引發輿論譁然。

按公務員貪污本應適用《刑法》第四章瀆職罪相關罪名，惟清末民初貪官橫行，自民國3年袁世凱公布特別刑法《官吏犯贓治罪條例》開始、歷經民國九年北洋政府《辦賑犯罪懲治暫行條例》、二十七年國民政府《懲治貪污暫行條例》、民國三十二年修正更名為《懲治貪污條例》、民國五十二年《戡亂時期貪污治罪條例》，民國八十一年始修正名為現行《貪污治罪條例》，將刑法中相同犯罪大幅度加重本刑，刑法罪名則完全被架空。

本案丟棄電鍋經清潔隊員抬上回收車，依環保局見解即成為公物。私自轉送拾荒老人，依貪污條例「侵占職務上持有非公用財物罪」起訴，形式上似無問題，但誠如部分識者所指，廢棄物若沒有妥善處理，其價值甚至是負的，因還須付費以進行廢棄循環。就此觀點而言，該清潔隊員將廢物回收的精神反應被讚揚。

筆者手邊有一極相似案例，被告將學生餐廳多餘伙食分送同仁，被檢方同樣依貪污條例第六條第三款起訴，案經國防部北部地方軍事法院九十六年訴字五十三號判決無罪，判決書指出「被告將學生餐廳剩餘菜餚分予校內未起伙同仁之事實，並無法認定被告有侵占餐廳剩餘菜餚之意圖，不構成貪污條例第六條第三款侵占職務上持有非公用財物罪，被告將剩餘菜餚轉分校內同仁，乃本於避免暴殄天物及感恩惜福的樸厚稟性，具有充分善意，且為現時社會人情所許…地球資源有限，如全球居民均能透過外在環境之節儉惜福，珍惜萬物，非特能使地球資源生生不息，更能收淨化內心之效。本案被告經取得上級長官及起伙學生之允許，將剩餘菜餚分予校內其他同仁，避免造成浪費，實乃發自人性底層之善良動機，其善行美德應予肯定」。

本案是民國一○二年前舊制軍事法院的判決，承審三位軍法官不拘泥於「概念法學」，而能深入闡釋律義，無須用到什麼艱深德國刑法理論，即能還給被告公平正義，令人讚賞。深望普通法院法官亦能有此胸襟及人文關懷，在貪污條例修法前斷案能以情度理，俾符民情；同時更重要的，立法院諸委員亦應思考特別刑法《貪污治罪條例》已歷經「百年孤寂」，為嚴懲民國初年貪官污吏所訂，置於時空背景已巨大變遷的今日台灣，是否還能合適？

（作者是大學助理教授，法學博士）

