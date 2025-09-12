自由廣場》能源轉型 不能讓高雄獨自承擔

◎ 魏世昌

高雄興達電廠的爆炸意外，再度把台灣的能源議題推上檯面。雖然幸好未釀傷亡，但高雄市長陳其邁的回應，卻點出一個長期存在的結構性矛盾。高雄長年供應全台龐大的電力，卻同時承擔污染、工安風險與環境衝擊，這樣的配置是否合理？他的質疑並非全然沒有道理。

「由煤轉氣」是國際趨勢，也是台灣能源轉型既定方向。煤炭是高碳排的能源，天然氣雖然不是完美的解方，但確實能降低污染與排放。高雄希望擺脫燃煤，減輕在地居民長年承受的負擔，這樣的訴求在環境正義的框架下，顯得合情合理。

然而，轉型的道路遠比喊話複雜。天然氣高度依賴進口，供應穩定性與價格都受制於國際市場，接收站與輸氣設施又經常引發環評與地方反彈。至於「各縣市應對自身用電負起責任」的說法，更像是一種理想上的公平原則。現實上，北部用電需求龐大，但人口稠密、土地有限，新設電廠不僅難尋腹地，更會面臨居民的強烈反對。台灣電網設計本就是全國調度，不可能簡單地「哪裡用電、哪裡發電」。

放眼國際，這樣的矛盾並非台灣獨有。德國在推動能源轉型時，也曾面臨「北發南送」的抗爭，並大力發展分散式再生能源。然而台灣的條件與德國不同，屋頂太陽能受限於颱風與都市結構，陸域風場則面臨土地與居民反彈，單靠「靠天吃飯」的綠能並不足以支撐產業與民生需求。對台灣而言，更可行的方向是結合小型燃氣機組、再生能源與儲能系統，逐步建立區域型微電網，讓能源供應更分散、更有韌性。如此一來，既能減輕南部承擔的負擔，也能避免整體電網過度依賴單一大型電廠。

因此，陳其邁的呼籲，既反映了地方長年的不滿，也凸顯能源轉型的艱鉅挑戰。台灣需要的不僅是替代方案的喊話，而是更具前瞻性的規劃與更務實的全國共識。唯有在公平與韌性的原則下重新調整能源版圖，台灣才能避免重蹈單一地區承擔過多風險的覆轍，並在全球減碳與產業競爭的浪潮中站穩腳步。

（作者是工程師）

