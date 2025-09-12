自由廣場》柳大娘 夾頭賊 藍白蠢貨

◎ 木鐸

二○二一年四川西昌市發生竊案，何姓小偷被捕後，請警方安排他與失主柳大娘見面，卻向她抱怨：我並不想要妳的錢，是妳家的門鎖密碼設置太簡單，「我純粹是搞著耍整到的，妳整複雜點，就不會害得我今天坐牢」。柳大娘傻眼，反問何某，被偷難道竟是她的錯？何某竟說「我沒說是妳的錯，但我們都有責任，妳若把防盜門安好，我能進妳屋裡把東西偷走？」

今年七月江蘇宿遷有個小偷入屋行竊，遭主人反鎖，賊想逃跑，頭卻卡在門縫，呼吸困難，警察趕到，找消防隊來鋸斷鐵條，才救出差點斷氣的小偷。

綜合上述案例，很適合用來描述台灣的藍白兩黨。藍白盲修惡修財劃法後大肆慶祝，以為搶得大錢，又可癱瘓台灣，一舉兩得。不料近日才察覺自己立下的公式錯了，搶得的「納稅人的錢」沒有預期的多，於是「賊卡惡人」(台灣俗諺，指小偷失風不逃反而兇神惡煞)，竟大言不慚指責當時行政院沒提醒，日前還糾眾「喝令」行政院須調整公式，以滿足其原先設定的利益。惡行惡狀，遙相呼應，頗為傳神。

中國四川的何姓小偷的「賊邏輯」，令人啼笑皆非，它和藍白兩賊偷錢不成砸到自己腳，卻翻臉怪行政院的荒謬如出一轍。至於藍白耍笨的程度，也跟「夾頭賊」在伯仲之間。對於夾頭而一息尚存的藍白笨賊，在此呼籲回頭是岸，做一點對台灣的永續經營有益的正事。

（作者從商）

