自由廣場》數學老師為藍白上一堂財劃法的課

2025/09/12 05:30

◎ 林志翰

國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政及主導修法的王鴻薇立委針對新版「財劃法」的爭議，均表示其公式「沒有問題」或「僅有小瑕疵」，一副出包都賴給政府的模樣。

然而，數學是一門講求精確與邏輯的學問，在數學的世界裡，沒有模糊地帶。一個公式的成立，仰賴於其定義的清晰與結構的嚴謹。既然國民黨政治人物學不會小學數學，就容筆者賣弄一點數學能力。

假設，老師買了一個十二吋的大披薩，要分給班上除了三位男生以外的十九位女生。但老師的分配規卻是每位女生可以拿到的披薩比例，等於「這位女生的體重」佔「全班二十二人（包含三位男生）總體重」的比例。請問，這個披薩能分得完嗎？

答案顯而易見，絕對分不完。因為那三位體重被算進分母（全班總體重）裡的男生並沒有分披薩的資格，他們所佔的體重比例將會變成一塊塊無人認領、留在披薩盒裡的「幽靈披薩」。

以此對照，國民黨急就章、未詳細討論的財劃法，將要分配的錢區分成兩部份，一個是金門、連江、澎湖等離島縣市自己分；另一個是台灣本島十九個縣市自己分。但計算土地面積的分母卻未區分，竟都以「全國土地面積總和」來計算，變成烏龍法案。

我們計算三個離島縣分配到的錢，金門、連江、澎湖的土地面積分別是一五一．七平方公里、二八．八平方公里、一二六．九平方公里，用它除以「全國總面積」約三六一九七平方公里，結果金門、連江、澎湖所占的比例分別只有○．四二%、○．○八%、○．三五%。也就是專門撥給離島的那一大筆錢，總金額只分配出○．八五%，另有高達九九．一五%的錢成了幽靈分配款，如此荒唐可笑的錯誤，會只是「小瑕疵」或「沒問題」嗎？

相同地，台灣本島十九縣市，卻分別除以「全國總面積」（含括了三離島），如此一來，十九縣市的百分比總和當然也未達一○○%。本應分開的兩筆錢，因為計算分母錯置，變成「你泥中有我，我泥中有你」，自然產生了剩餘的幽靈披薩。

在野黨胡亂立法，藍白兩黨本就應負全責，若要修改，請正視法案中獨厚國民黨執政縣市的「卑鄙」，還全國各縣市一視同仁的基礎。國民黨執政的台北市、新北市與台中市更別再為了四至七億元的學校電費哭窮，表演「再窮也要讓孩子吹冷氣」的「政治秀」，你們可是每年多拿了三、四百億的分配款呀！

（作者是國中數學老師）

