自由廣場》 Charlie Kirk之死 殺死他的不是槍 而是演算法

◎ 張經偉

美國著名保守派媒體人柯克（Charlie Kirk）在大學演講時遭槍擊身亡。或許，比槍械更助長殺機的是「演算法」。

許多學者已經觀察出：自從社群網站的演算法成熟之後，「人們變得更自我、更排他」。例如賈德·戴蒙（Jared Diamond）的《動盪》一書：戴蒙提到在一九九○年代時，自己能與論敵同桌共餐；但現在，進大學演講須有警衛隨行。讀者諸君若常關注國際新聞，應該會注意到：許多大學校園內的論戰，最終演變為肢體暴力，只是「拳打腳踢」不似這次「槍殺」那般引起震撼。

請繼續往下閱讀...

是故，就算台灣不似美國民間可合法擁槍，至少應有相同的憂患意識。若讀者像我一樣是「無名小站世代」，應當也感受到：以前的網路討論氛圍，遠不像現在這般暴戾之氣。若讀者是經歷過戒嚴時代的前輩，那更不用說：統派跟獨派曾經一起對抗蔣氏獨裁（例如李敖、鄭南榕、陳水扁的《自由時代》）。如今，政黨色彩、身份認同、甚至粉的網紅不同，都能是人們針鋒相對的理由。

在社群網站上，「彈指之間」就能讓自己不喜歡的言論消失、製造出一個只會對自己「喊讚」的同溫層。習慣成自然，回到實體生活，異見者一出現，就讓我們聽不慣、看不慣、乃至渴望他們消失：這正是柯克絕命的長遠脈絡。

我國的大學校園內，即使沒有槍枝，也可能有小刀、汽油、王水…以此，家庭、校園、政府…對兒少使用3C的合理管制，是必要的。演算法之有害健康，可能不亞於菸酒！

（作者是清大歷史碩士，中學歷史教師）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法