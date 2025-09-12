自由廣場》從標籤敵人到殺死敵人／從美國意見領袖遇害 看藍白的仇恨動員

◎ 馨娜

美國保守派年輕領袖Charlie Kirk昨日遭刺殺身亡，這起悲劇提醒我們：當民主社會容許仇恨言論橫行，暴力終將取代理性。對台灣而言，這不只是遙遠的警示，而是迫在眉睫的危機—我們正面對一個更大的威脅：中共及藍白勢力日益激化的暴力破壞。

回顧台灣剛結束的大罷免運動，志工在街頭宣講時，面對來自對立陣營民眾的言語辱罵、推擠衝突，如作家楊双子的妻子在中永和遭婦人攻擊、手機被搶，民眾黨主席黃國昌在八月底的走讀活動，對警官勒頸、意圖開車闖入封鎖線、女性跳上警察頭上笑玩「衝浪」，行為脫序，面對輿論質疑，黃國昌竟說「賴清德放馬過來」，更早之前黃國昌還說「賴清德別以為你有隨扈、有國安人員保護」直接威脅總統的人身安全。我們看見令人憂心的現象：藍白勢力刻意製造對立、煽動仇恨，甚至目無法紀，暴力叫囂，動搖台灣得來不易的民主法治果實。

請繼續往下閱讀...

真正的危險來自讓中共威權復辟的幕後企圖。Charlie Kirk的遇害證明：當政治對手被妖魔化為「敵人」，任何極端手段都可能被合理化。我們看到藍白勢力長期抹黑民進黨，這種仇恨動員與中共的對台宣傳如出一轍。目的在分化民間，製造動盪，為威權回歸創造條件。

而當媒體成為暴力的幫兇時更加危險。當親中媒體日夜播送偏頗消息如綠色恐怖時，他們其實是在為藍白的街頭暴力提供正當性。黃國昌敢對總統嗆聲「放馬過來」，正是這種媒體洗腦的結果。他們或許沒有直接開槍，但言論暴力形如在台灣的民主社會上行刺。

台灣不能再對威權復辟勢力姑息。面對明確挑戰法治的行為，司法必須嚴辦到底。對黃國昌勒警脖子、挑釁總統的違法行為，檢調應嚴加偵辦絕不輕縱。NCC國家通訊傳播委員會對於散布假消息的媒體應採取更嚴厲手段，把關視聽。

Charlie Kirk的死提醒我們：自由從不是免費的午餐，民主需要每個人用行動來守護。當藍白勢力企圖唱和中共用暴力和謊言顛覆台灣時，人民必須更加團結警醒，絕不讓威權在台灣重現。

（作者從事國外業務）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法