晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從標籤敵人到殺死敵人／從美國意見領袖遇害 看藍白的仇恨動員

2025/09/12 05:30

◎ 馨娜

美國保守派年輕領袖Charlie Kirk昨日遭刺殺身亡，這起悲劇提醒我們：當民主社會容許仇恨言論橫行，暴力終將取代理性。對台灣而言，這不只是遙遠的警示，而是迫在眉睫的危機—我們正面對一個更大的威脅：中共及藍白勢力日益激化的暴力破壞。

回顧台灣剛結束的大罷免運動，志工在街頭宣講時，面對來自對立陣營民眾的言語辱罵、推擠衝突，如作家楊双子的妻子在中永和遭婦人攻擊、手機被搶，民眾黨主席黃國昌在八月底的走讀活動，對警官勒頸、意圖開車闖入封鎖線、女性跳上警察頭上笑玩「衝浪」，行為脫序，面對輿論質疑，黃國昌竟說「賴清德放馬過來」，更早之前黃國昌還說「賴清德別以為你有隨扈、有國安人員保護」直接威脅總統的人身安全。我們看見令人憂心的現象：藍白勢力刻意製造對立、煽動仇恨，甚至目無法紀，暴力叫囂，動搖台灣得來不易的民主法治果實。

真正的危險來自讓中共威權復辟的幕後企圖。Charlie Kirk的遇害證明：當政治對手被妖魔化為「敵人」，任何極端手段都可能被合理化。我們看到藍白勢力長期抹黑民進黨，這種仇恨動員與中共的對台宣傳如出一轍。目的在分化民間，製造動盪，為威權回歸創造條件。

而當媒體成為暴力的幫兇時更加危險。當親中媒體日夜播送偏頗消息如綠色恐怖時，他們其實是在為藍白的街頭暴力提供正當性。黃國昌敢對總統嗆聲「放馬過來」，正是這種媒體洗腦的結果。他們或許沒有直接開槍，但言論暴力形如在台灣的民主社會上行刺。

台灣不能再對威權復辟勢力姑息。面對明確挑戰法治的行為，司法必須嚴辦到底。對黃國昌勒警脖子、挑釁總統的違法行為，檢調應嚴加偵辦絕不輕縱。NCC國家通訊傳播委員會對於散布假消息的媒體應採取更嚴厲手段，把關視聽。

Charlie Kirk的死提醒我們：自由從不是免費的午餐，民主需要每個人用行動來守護。當藍白勢力企圖唱和中共用暴力和謊言顛覆台灣時，人民必須更加團結警醒，絕不讓威權在台灣重現。

（作者從事國外業務）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書