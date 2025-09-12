晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》藍白亂政的「一點瑕疵」

2025/09/12 05:30

藍白強修財劃法而大出包，絕非個案。（資料照）藍白強修財劃法而大出包，絕非個案。（資料照）

立法院在野立委強推修改「財政收支劃分法」，新版本因分配公式矛盾，導致三四五億元的統籌分配款無法完成分配，多個縣市所獲金額也不如修法前試算，衍生更多爭議。種惡因，結惡果。藍白國會亂政，法案品質粗糙。但台中市長盧秀燕前天找十五位非民進黨執政的縣市首長開記者會，沒有反求諸己，一味地把爛攤子「賴給政府」。倉促修財劃法在先，還排除執政黨意見，剝奪中央的財政資源，自視為大勝利，結果卻大出包，使得這部重要法案未能妥適處理中央與地方的財政關係，甚至治絲益棼，窒礙難行。大罷免未成功，立法院朝小野大結構依舊，這般國會素質，還會製造更多問題。

有志於更上一層樓的盧秀燕，看似「領導」地方首長砲打中央，實際是掩蓋在野聯手亂修法的禍源，並爭取曝光的一場政治秀。行政院長卓榮泰早已表明願與非綠營縣市首長會商解決之道，眼前就是朝野共商如何補破網，盧要政府「放下屠刀」，完全不知所云。行政院也提醒，藍白強推的新版財劃法將造成分配爭議，包括因公式錯誤，導致離島的分配稅款受影響；另外事權並沒有隨錢調整，竟出現錢到了地方、事卻還在中央的離譜狀況；再來就是如台北市多分得四百多億元居冠，因而富者越富，城鄉差距拉大。對此結果，在野反控「為何不早說」，甩鍋政府並轉移焦點。主管部會財政部無奈說，立法院去年十二月通過當天，「審查過程反覆抽換提案並倉促通過」，財政部無從表達意見。這項回應，也揪出元兇。

回顧去年十二月二十日立院三讀財劃法歷程，根據公報紀錄，民進黨多位立委在關鍵條文表決前，揭露藍白黑箱作業。包括一小時內提出八個版本，「根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要公式是什麼，最重要權數要怎麼算！」在野少數立委閉門造車寫出條文後，逕以臨時動議提出，藍白用多數直接碾壓通過。結果分配公式分母有誤，都用「全部直轄市及縣（市）」，未將本島與離島分開計算，導致烏龍修法。為此，行政院於今年二月向立法院提出覆議案已清楚說明，條文的修正內容「有所矛盾或欠具體明確」。藍白則置若罔顧，依舊否決覆議案。此外，藍白當天強推法案，包括加嚴罷免連署的「公職人員選舉罷免法修正案」、提高憲法法庭評議門檻的「憲法訴訟法修正案」，這些修法都是被外界批評扼殺民主憲政的惡法。當天從早到晚更有逾萬名青鳥與公民聚集立法院外，強力聲討藍白立委的修惡亂行。

藍白強修財劃法而大出包，絕非個案。立法院今年一月三讀通過今年度中央政府總預算案，在野瘋狂凍刪，且表決過程混亂，刪減金額還出現「兜不攏」。問題層出不窮，是在野從去年二月把持國會至今，不間斷的亂象。更精確地說，是國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌形成所謂「傅黃體制」，使得國會素質更趨向下沉淪。在野慣常於院會三讀前的最後一刻才提出再修正動議後，即強行表決，沒有糾錯空間，多數藍白立委也搞不清楚最終版本，稀里呼嚕充當投票部隊。如今要解決財劃法的修法問題，就必須再度啟動修法。但藍營不願坦白錯誤在先，卻只想把矛頭對向政府，又演著一副被執政黨「打壓」嘴臉，黑白顛倒，混淆視聽。明年逢縣市長選舉，在野勢必加以炒作。加害者搖身控訴受害者，強詞奪理，民眾應該看得非常清楚。

新版財劃法出現三四五億元無法分配，立法院重啟修法，是唯一解方。既然，橫豎都得修法，就該全盤考量，不是只針對分配公式修正，整部法案還牽涉到垂直分配、水平分配等諸多問題的重新修正，才能讓各縣市能更均衡、公平。否則按這版本分配，「非民進黨執政的縣市彼此差距也很大」。國民黨主席朱立倫前天雖稱，財劃法公式設計上，分母確有「一點瑕疵」。但又說「財政部應該用正確的公式試算之後」，重新分配給各縣市政府。這仍然是卸責之說。在野立委更硬扯，竟稱政府藉此搞政治鬥爭。賴總統昨則指出，新版財劃法造成垂直分配不公，今年中央政府編列明年預算案時也產生困難，不得不舉債平衡預算。總統說法顯示，在野修惡後，導致削弱中央，「屠刀顯然不在民進黨手上」，那到底誰才真正應該放下屠刀。藍白國會亂政下，後續問題出現，又豈止是「一點瑕疵」。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書