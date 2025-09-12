社論》藍白亂政的「一點瑕疵」

藍白強修財劃法而大出包，絕非個案。（資料照）

立法院在野立委強推修改「財政收支劃分法」，新版本因分配公式矛盾，導致三四五億元的統籌分配款無法完成分配，多個縣市所獲金額也不如修法前試算，衍生更多爭議。種惡因，結惡果。藍白國會亂政，法案品質粗糙。但台中市長盧秀燕前天找十五位非民進黨執政的縣市首長開記者會，沒有反求諸己，一味地把爛攤子「賴給政府」。倉促修財劃法在先，還排除執政黨意見，剝奪中央的財政資源，自視為大勝利，結果卻大出包，使得這部重要法案未能妥適處理中央與地方的財政關係，甚至治絲益棼，窒礙難行。大罷免未成功，立法院朝小野大結構依舊，這般國會素質，還會製造更多問題。

有志於更上一層樓的盧秀燕，看似「領導」地方首長砲打中央，實際是掩蓋在野聯手亂修法的禍源，並爭取曝光的一場政治秀。行政院長卓榮泰早已表明願與非綠營縣市首長會商解決之道，眼前就是朝野共商如何補破網，盧要政府「放下屠刀」，完全不知所云。行政院也提醒，藍白強推的新版財劃法將造成分配爭議，包括因公式錯誤，導致離島的分配稅款受影響；另外事權並沒有隨錢調整，竟出現錢到了地方、事卻還在中央的離譜狀況；再來就是如台北市多分得四百多億元居冠，因而富者越富，城鄉差距拉大。對此結果，在野反控「為何不早說」，甩鍋政府並轉移焦點。主管部會財政部無奈說，立法院去年十二月通過當天，「審查過程反覆抽換提案並倉促通過」，財政部無從表達意見。這項回應，也揪出元兇。

回顧去年十二月二十日立院三讀財劃法歷程，根據公報紀錄，民進黨多位立委在關鍵條文表決前，揭露藍白黑箱作業。包括一小時內提出八個版本，「根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要公式是什麼，最重要權數要怎麼算！」在野少數立委閉門造車寫出條文後，逕以臨時動議提出，藍白用多數直接碾壓通過。結果分配公式分母有誤，都用「全部直轄市及縣（市）」，未將本島與離島分開計算，導致烏龍修法。為此，行政院於今年二月向立法院提出覆議案已清楚說明，條文的修正內容「有所矛盾或欠具體明確」。藍白則置若罔顧，依舊否決覆議案。此外，藍白當天強推法案，包括加嚴罷免連署的「公職人員選舉罷免法修正案」、提高憲法法庭評議門檻的「憲法訴訟法修正案」，這些修法都是被外界批評扼殺民主憲政的惡法。當天從早到晚更有逾萬名青鳥與公民聚集立法院外，強力聲討藍白立委的修惡亂行。

藍白強修財劃法而大出包，絕非個案。立法院今年一月三讀通過今年度中央政府總預算案，在野瘋狂凍刪，且表決過程混亂，刪減金額還出現「兜不攏」。問題層出不窮，是在野從去年二月把持國會至今，不間斷的亂象。更精確地說，是國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌形成所謂「傅黃體制」，使得國會素質更趨向下沉淪。在野慣常於院會三讀前的最後一刻才提出再修正動議後，即強行表決，沒有糾錯空間，多數藍白立委也搞不清楚最終版本，稀里呼嚕充當投票部隊。如今要解決財劃法的修法問題，就必須再度啟動修法。但藍營不願坦白錯誤在先，卻只想把矛頭對向政府，又演著一副被執政黨「打壓」嘴臉，黑白顛倒，混淆視聽。明年逢縣市長選舉，在野勢必加以炒作。加害者搖身控訴受害者，強詞奪理，民眾應該看得非常清楚。

新版財劃法出現三四五億元無法分配，立法院重啟修法，是唯一解方。既然，橫豎都得修法，就該全盤考量，不是只針對分配公式修正，整部法案還牽涉到垂直分配、水平分配等諸多問題的重新修正，才能讓各縣市能更均衡、公平。否則按這版本分配，「非民進黨執政的縣市彼此差距也很大」。國民黨主席朱立倫前天雖稱，財劃法公式設計上，分母確有「一點瑕疵」。但又說「財政部應該用正確的公式試算之後」，重新分配給各縣市政府。這仍然是卸責之說。在野立委更硬扯，竟稱政府藉此搞政治鬥爭。賴總統昨則指出，新版財劃法造成垂直分配不公，今年中央政府編列明年預算案時也產生困難，不得不舉債平衡預算。總統說法顯示，在野修惡後，導致削弱中央，「屠刀顯然不在民進黨手上」，那到底誰才真正應該放下屠刀。藍白國會亂政下，後續問題出現，又豈止是「一點瑕疵」。

