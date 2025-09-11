自由廣場》城隍祭與辣妹禮生：誰在承接傳統，誰被排除？

◎ 希薇亞

新竹都城隍廟是全台唯一擁有「都城隍」位階的百年大廟，建於清乾隆年間，日本時代祭典參與人數曾破萬，是北台灣信仰核心。然而，二戰結束後國民黨利用地方宮廟綁樁，把信仰與黑道、利益相互勾串，削弱知識份子與地方仕紳的參與，致使宮廟失去神聖性。

在這種文化斷裂下，今日城隍祭的禮生角色由過去的貢生男性，變成社會邊陲的女性，甚至被要求以性感身體換取男性注目。就像新竹的七夕，如今還有多少人會把它當作「女兒節」來過？又有多少人會拿化妝品去竹蓮寺祭祀七娘媽（織女），讓新竹從曾經全台第一的化妝品城市逐步走向沒落？

林智堅市長任內，曾將「竹塹中元城隍祭」推向全國，積極策劃與教育，讓市民有機會真正參與，展現文化與信仰的多元可能。相比之下，民眾黨的新竹市府仍停留在表面熱鬧，對性別、歷史與文化教育缺乏作為，庶民與女性只能被動承接傳統，甚至成為消費符號。

因此，「辣妹禮生」只是問題表象，核心問題是誰被排除、誰被迫承接。國民黨操弄、民眾黨冷漠，文化自然失落；唯有重視女性、知識份子與社區參與，宮廟文化才能重生，而不是繼續在性別爭議中消逝。

（作者是大學生）

