自由廣場》告別「租地種電」亂象 讓光電利潤回饋地主

台灣土地稀缺，一直是太陽光電推動的瓶頸。但因建置太陽光電所須資金多可透過銀行貸款取得，經由財務槓桿操作後，實際報酬率極高。且技術門檻不高，所以只要掌握開發權，便能以「租地種電」模式，分走大部分利潤。圈地者坐享厚利，地主卻只得少量租金。這樣的利益結構，引來黑白兩道覬覦：黑道假借協調地方抗爭之名，行索財之實；白道則藉准駁權力索賄；部分不肖業者甚至以政商關係取得開發權，即使大型光電廠商也可能取得開發權後立即轉手案場套利，繼續追逐下一個標的。短視近利的結果，使得真正適合發展光電的資源無法有效利用。

由於地主獲利偏低，屋頂坪效高的工廠或土地，租金回報往往遠不及本業收入，故多數地主意願不高。搭高鐵即可觀察，沿線工廠屋頂極少設置光電，農牧用屋頂的建置率也僅約廿七%。即使是不利耕作專區，開發比率仍然不高。至於「魚電共生」更顯混亂，若地主本非養殖戶，僅為取得種電資格而養殖，容易形成「假養殖、真種電」。主管機關為防弊不斷修法，卻使真正養殖戶無所適從。

若能讓發電收益的大部分直接歸地主或屋主，上述亂象多能迎刃而解。圈地者被排除後，黑道介入、行賄索賄的空間將大幅縮減，更能提升地主與工廠自設光電的意願。特別是工廠屋頂若由經營者主導設置，便有強烈動機加裝ATS等設備，一旦台電跳電，廠區即可無縫切換至太陽光電，不僅降低營運風險，更實質強化電網韌性；若是租賃模式下，業者多半僅追求利潤最大化，不願安裝這些設備。

問題是，多數地主或工廠經營者缺乏技術、資金或專注於本業。解方是：光電業者應整合組件、施工、維運、再生能源售電與融資，建立完整的生態系，並一條龍服務，地主僅須簽署同意，即可長期獲得大部分售電收入。而生態系中的各企業則賺取本業利潤與規模效益，創造雙贏。

政府此時無須再提供補貼，只要協調台電建立友善的「自發自用+轉供的餘電收購機制」，便能促使業者競相採用此模式，否則將逐漸喪失市場競爭力。

今年光電裝置速度已放緩，加上高雄和山光電案及近期颱風對大面積案場的衝擊，在此氛圍下不易開發大型地面型光電。要讓再生能源建置速度趕上國家目標，唯有走出「租賃模式」，讓地主與屋主成為最大受益者，才是讓光電重回正軌、落實能源轉型的康莊大道。

（作者是退休副教授）

