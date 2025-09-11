晴時多雲

自由廣場》以色列在杜哈的打擊：時機、動機與卡達的雙面遊戲

2025/09/11 05:30

◎ 莫少白

以色列在卡達首都杜哈鎖定哈瑪斯領導人進行的打擊，震撼整個地區。這是前所未有的：以色列從未在卡達領土上採取過此類行動。批評聲浪鋪天蓋地，指責侵犯國家主權、踐踏國際法，並再次將以色列塑造成中東的惡霸。同時，不可忽視的是，卡達是美國的親密盟友，境內駐有中東最大規模的美軍基地— 烏代德空軍基地。

時機上，爭議也很大。在斡旋停火協議及釋放以色列人質中，卡達長期扮演重要角色。對人質家屬而言，這次打擊尤其令人擔憂它可能破壞脆弱進展，甚至危及人質的性命。另有人指出，納坦雅胡在貪腐陰影下執政，有動機延長戰爭以維持緊急狀態，並藉此反駁有關「卡達門」的傳聞 —卡達資金影響以色列政治的指控。

若只從時機、動機看待此事，而忽略行動的地點、對象，則流於片面。卡達在中東長期扮演雙面角色：一方面透過投資美歐大學的影響力及軟實力活動以塑造形象；另一方面，它是伊斯蘭主義團體的庇護者。多年來，杜哈接待哈瑪斯政治領導層，並提供加薩數億美元資金；它庇護穆兄會成員、設立塔利班政治辦公室，對資助蓋達組織的公民睜隻眼閉隻眼。

此外，卡達向西方大學與智庫投入數十億美元，引發外界對政治影響與自我審查的疑慮。其國營媒體半島電視台也被指控放大伊斯蘭主義敘事並破壞政局，它表面是美國盟友，卻同時庇護華府列為恐怖分子的行動者。這種雙重角色使國際社會難以評估卡達行動的真正意圖，也讓它在地緣政治中扮演危險且不穩定的角色。

因此，以色列在杜哈鎖定哈瑪斯領導人，與其說是侵犯中立國家領土，不如說是清除長期濫用卡達庇護的恐怖主謀。這場打擊或許早就應該發生，雖然可能出於錯誤的理由，但也提醒我們：卡達的雙面遊戲必然付出代價，為恐怖組織提供庇護終將自食惡果，即使是在杜哈。

（作者是淡大外交與國際關係學系副教授）

