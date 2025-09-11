晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》後石破的巾幗與鬚眉之爭

2025/09/11 05:30

◎ 王輝生

石破茂首相七日請辭，表面理由是不願黨內分裂，實則自七月參議院慘敗後，他早已陷入孤立。六日，昔日「造王者」菅義偉與小泉進次郎聯手勸退，成了壓垮他的最後一根稻草。

繼任呼聲最高的是保守派的高市早苗與中間的小泉進次郎。高市是安倍晉三理念的繼承人，立場鮮明，主張修憲、強化國防，並對台灣展現高度友好。她的優勢在於能穩住自民黨「岩盤保守層」，外交上也與美國政界頗有淵源；但在以男性為主的國會文化裡，女性政治家的協調力難免遭受質疑。

小泉則以俊朗外貌與溫和形象深受年輕人與媒體青睞，卻缺乏政策厚度與治理經驗。去年黨魁選舉，他雖以高人氣起步，卻在公開辯論中表現不佳，最終跌落第三，顯示「光環大於實力」的隱憂。

無論誰出線，新首相皆須直面三大挑戰：

第一，經濟困局。日本飽受通膨與低迷景氣夾擊，民生艱難，加上國防預算上升、醫療與年金成本增加，財源籌措捉襟見肘。若無強而有力的經濟政策，新內閣難以重拾人心。高市延續「安倍經濟學」，主張寬鬆財政與貨幣政策，路線明確；小泉則對經濟著墨不多，欠缺說服力。

第二，黨內與朝野調和。自民黨內派系林立，黨魁更迭頻繁，又因朝小野大而舉步維艱。高市性格剛毅，保守立場鮮明，對鞏固基本盤有利，卻有礙調和鼎鼐；小泉年輕溫和，較具彈性，卻因資歷不足，恐難駕馭資深大老。能否在黨內外建立信任，將決定政權壽命長短。

第三，外交與國防。當前國際風雲詭譎，美中角力升溫。石破試圖在美中之間左右逢源，結果卻是保守選民大量流失。未來的首相唯有深化日美同盟，堅守民主陣營，方能立於不敗。高市在此領域佔有優勢，既有舊安倍系等資源，又熟稔美國政情；相較之下，小泉的外交歷練明顯不足。

高市有理念與國際經驗，但欠調和；小泉有人氣與形象，卻乏實力。日本政壇既渴望強硬領袖，也期待協商型首相，但恐難得兼。後石破時代，朝小野大，或將是短命政權的輪迴，只不過主角究竟是「巾幗」或「鬚眉」而已。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書