自由廣場》後石破的巾幗與鬚眉之爭

◎ 王輝生

石破茂首相七日請辭，表面理由是不願黨內分裂，實則自七月參議院慘敗後，他早已陷入孤立。六日，昔日「造王者」菅義偉與小泉進次郎聯手勸退，成了壓垮他的最後一根稻草。

繼任呼聲最高的是保守派的高市早苗與中間的小泉進次郎。高市是安倍晉三理念的繼承人，立場鮮明，主張修憲、強化國防，並對台灣展現高度友好。她的優勢在於能穩住自民黨「岩盤保守層」，外交上也與美國政界頗有淵源；但在以男性為主的國會文化裡，女性政治家的協調力難免遭受質疑。

小泉則以俊朗外貌與溫和形象深受年輕人與媒體青睞，卻缺乏政策厚度與治理經驗。去年黨魁選舉，他雖以高人氣起步，卻在公開辯論中表現不佳，最終跌落第三，顯示「光環大於實力」的隱憂。

無論誰出線，新首相皆須直面三大挑戰：

第一，經濟困局。日本飽受通膨與低迷景氣夾擊，民生艱難，加上國防預算上升、醫療與年金成本增加，財源籌措捉襟見肘。若無強而有力的經濟政策，新內閣難以重拾人心。高市延續「安倍經濟學」，主張寬鬆財政與貨幣政策，路線明確；小泉則對經濟著墨不多，欠缺說服力。

第二，黨內與朝野調和。自民黨內派系林立，黨魁更迭頻繁，又因朝小野大而舉步維艱。高市性格剛毅，保守立場鮮明，對鞏固基本盤有利，卻有礙調和鼎鼐；小泉年輕溫和，較具彈性，卻因資歷不足，恐難駕馭資深大老。能否在黨內外建立信任，將決定政權壽命長短。

第三，外交與國防。當前國際風雲詭譎，美中角力升溫。石破試圖在美中之間左右逢源，結果卻是保守選民大量流失。未來的首相唯有深化日美同盟，堅守民主陣營，方能立於不敗。高市在此領域佔有優勢，既有舊安倍系等資源，又熟稔美國政情；相較之下，小泉的外交歷練明顯不足。

高市有理念與國際經驗，但欠調和；小泉有人氣與形象，卻乏實力。日本政壇既渴望強硬領袖，也期待協商型首相，但恐難得兼。後石破時代，朝小野大，或將是短命政權的輪迴，只不過主角究竟是「巾幗」或「鬚眉」而已。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長 京都大學醫學博士）

