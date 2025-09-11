晴時多雲

自由廣場》戳破媽媽市長的新衣

2025/09/11 05:30

◎ 劉哲瑋

財劃法修正爭議，媒體報導台中市長盧秀燕帶著十四位縣市長衝行政院。然而，這個重大爭議是誰搞出來？去年藍白聯手在立法院用不符程序正義的手段強行通過財劃法修法，過程完全是多數暴力。如今捅出大包，冤有頭債有主，盧秀燕和縣市長們去找行政院根本是找錯目標，明明當初硬幹的是藍白，為何不找始作俑者算帳？原因不難理解：她關心的從來不是台灣，而是自己的政治利益。

這種戲碼，早在台中火力發電廠的議題就上演過。盧秀燕上任前，不斷炮轟中火，形塑「台中空污最嚴重」的印象，就職第一天甚至還發「谷關空氣」給市民，卻留下大批塑膠垃圾和卅萬元的花費。然而，這座全球第四大火力電廠，一九八六年動工、一九九二年啟用，全是國民黨執政時期，盧秀燕不罵國民黨，卻把責任往民進黨身上推。

民進黨執政近幾年綠能比例節節上升，太陽能、風電快速成長，完全符合台積電的綠能需求，這些她隻字未提。她曾喊出效仿美國「雞尾酒式發電」，卻是所有能源她都說不要：反對火力、批評風電補貼、指控光電毀農地、反對核四與核電廠延役，於是只剩下天然氣，但她又批評台中港氣電廠有污染與安全疑慮。結果「雞尾酒」只剩下滿滿的氣泡，跟當年谷關空氣一樣，虛幻又可笑。

她有重視美國嗎？二○二○年十二月十六日，美國在台協會處長酈英傑率團拜會台中市府，雙方協議閉門會議，盧秀燕市府卻硬是帶媒體闖進去，她當著媒體向美方表態反萊豬，還拿假資訊抹黑美國產品。結果當天傍晚，AIT發言人聲明，強調美國食品安全無庸置疑，並批評「政治人物散播不實資訊，引發毫無根據的焦慮，對所有人都沒有好處」。她踩了多少外交地雷？違反協議說，還當場羞辱盟友，這就是她的「媽媽式外交」。

公共安全同樣是檢驗市政的指標。今年初台中新光三越氣爆，造成五死、卅八傷；大肚區倉儲火警奪九命。這些重大意外迄今仍欠缺明確原因與改革方案，親藍媒體也批評台中市政府「沒有後續機制」，無論媽媽市長將來要選什麼，民眾會記得她這些爭議。

（作者是教師）

