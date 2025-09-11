晴時多雲

自由廣場》藍白連手捅出史上最大包 從「Oh，yeah!」到「放下屠刀」的烏龍劇

2025/09/11 05:30

◎ 宜和蓒

時間倒轉回去年底，在野的藍白兩黨憑藉國會多數的優勢，強行通過新版《財政收支劃分法》。當時的畫面歷歷在目，藍白立委振臂歡呼，高喊「Oh，yeah!」。多位藍營縣市首長更是高調力挺，宣稱此舉將徹底翻轉地方財政的窘境，從中央手中「豪取」近四千億元財源，為地方建設注入源頭活水。

時隔數月，這場被他們譽為「世紀改革」的修法大戲，卻演變成一齣啼笑皆非的財政烏龍劇。當初高喊勝利的藍營縣市首長，如今再度齊聚一堂，召開聯合記者會，只是這次的劇本從「感恩讚嘆」變成了「悲情控訴」，砲口對準中央政府，變臉速度之快，連奧斯卡最佳編劇都自嘆弗如。

問題的核心在於，藍白兩黨當時只求速戰速決，規避了正常委員會的審議，直到院會三讀才以「再修正動議」突襲，如此草率立法。但他們搶錢的公式卻出現小學生等級的數學錯誤，竟以「全國土地面積」作為部分款項的計算分母，導致高達九九%應分配給離島的款項無法發出，這場「分母之亂」產生約三四五億元看得到卻分不掉的「幽靈款項」。許多藍營執政縣市成了這場烏龍修法的直接受害者，基隆市短少二億、新竹縣七億、彰化縣七億、花蓮縣十四億，而當初疾呼中央政府務必要「落實」新版財劃法的雲林縣長張麗善，她執政的雲林縣竟一口氣少了廿七億元。

至於台中市長盧秀燕，當去年底修法通過時，她還高呼勝利，如今面對本黨親手搞出來的財政缺口，她卻在記者會義不正而詞嚴，反過來要中央「放下屠刀」，還說不要「藉著補助杯葛各縣市政府施政」。那把「屠刀」明明是藍白立委連手打造的，而且親手遞上，如今捅了大包，居然有臉推給民進黨。

至於台北市長蔣萬安，身為這次修法的最大受益者，不思反省自己助長惡果的責任，居然厚顏反批行政院長卓榮泰「避重就輕」，還說嘴「少一點政治口水，多一點辦法」。

藍營縣市首長的行為，完美演繹了社會心理學中的「代罪羔羊理論」。為了逃避責任、維持內部團結與自我價值的認同，將所有的錯誤與憤怒都歸咎於中央政府，使其成為「代罪羔羊」。他們選擇的不是承認錯誤、尋求補救，而是集體轉移焦點，將自己塑造成被中央打壓的受害者。幸好「Oh，yeah!」的畫面都還在網路上活靈活現，人民的憤怒不致於找錯對象。

（作者是國小教師）

