新聞線上》京華城弊案就是藍白合

記者陳杉榮

什麼叫做「藍白合」？京華城沈慶京和民眾黨柯文哲就是最典型的藍白合。沈慶京曾經是國民黨中常委，不藍怎麼可能擔任中常委；柯文哲是民眾黨主席，是白黨頭號人物，京華城弊案就是藍白合的代表作。至於朱立倫高喊二○二六和二○二八藍白合，郝龍斌聲援柯文哲這種自取其辱的藍白合，都是在畫餅充飢。

台北地檢署偵辦京華城弊案，讓人重拾整飭官箴的信心，雖然小草盲從支持教主柯文哲，但對廣大的台灣人民來說，打貪肅貪是振奮人心，值得支持的事情。沉默的多數人選擇不講話，是基於對司法獨立的尊重，這是法治國有水準國民起碼的素養。藍白政客詆毀司法操弄風向，動員無知的支持者發動抗爭，或許得逞一時，必遭歷史審判。

沈慶京和柯文哲的藍白合京華城弊案，是郝龍斌帶頭揭發。去年初，柯指控郝涉入台智光弊案，郝龍斌不甘受辱拿京華城案反擊，質疑柯「圖利廠商高達上百億」，這是郝龍斌從政以來難得的佳作。郝一砲轟，台北市議會動了起來，質疑柯文哲涉嫌受賄圖利，火力最強的則非郝的子弟兵游淑慧和鍾小平莫屬。鍾小平按鈴告發，檢察官鍥而不捨，終於起訴一干貪瀆罪犯。

柯文哲近日以七千萬元重金交保後，卸責狡辯，賣力演出，一副要和賴清德對決的樣子，把政客最狡猾的一面演的淋漓盡致。他說民眾黨非常乾淨，到底是吃的非常乾淨，還是真的非常乾淨？只有靜候司法審判。本案還有一個特別之處，照說，沈慶京曾是國民黨中常委，朱立倫和藍委理應聲援沈慶京，為什麼不見藍營聲援自己人，卻一再攻擊司法聲援柯文哲，裡面藏著什麼文章，著實令人納悶！

郝龍斌本已息影政壇，最近敲鑼打鼓復出，準備參選國民黨主席，如果他能堅持是非黑白，堅定打擊貪腐政客柯文哲，主張國民黨要和柯文哲劃清界線，說不定能殺出一條血路，不僅獲得國民黨員的支持，還能贏得台灣人民的敬重，畢竟討厭柯文哲的人比想像中多。可惜郝龍斌「半夜吃西瓜，反症」，聲援被告柯文哲，這種踐踏自己的作法，到頭來只會自取其辱。

李登輝、陳水扁、馬英九等幾位總統都當過台北市長，柯文哲也是這麼想的。郝龍斌就算當不了總統，最少也要選過總統，可是郝龍斌卸任台北市長後，竟然連在基隆都選不上立委，他的「政治智商」，受到強烈的懷疑。他以為現在為柯文哲脫罪，白營就會「原諒」他，小草就會支持他，他當國民黨主席，就可以二○二六藍白合，從此國民黨過著一帆風順的日子，實在太天真了！

