晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》京華城弊案就是藍白合

2025/09/11 05:30

朱立倫高喊2026和2028藍白合，郝龍斌聲援柯文哲這種自取其辱的藍白合，都是在畫餅充飢。（資料照）朱立倫高喊2026和2028藍白合，郝龍斌聲援柯文哲這種自取其辱的藍白合，都是在畫餅充飢。（資料照）

記者陳杉榮

什麼叫做「藍白合」？京華城沈慶京和民眾黨柯文哲就是最典型的藍白合。沈慶京曾經是國民黨中常委，不藍怎麼可能擔任中常委；柯文哲是民眾黨主席，是白黨頭號人物，京華城弊案就是藍白合的代表作。至於朱立倫高喊二○二六和二○二八藍白合，郝龍斌聲援柯文哲這種自取其辱的藍白合，都是在畫餅充飢。

台北地檢署偵辦京華城弊案，讓人重拾整飭官箴的信心，雖然小草盲從支持教主柯文哲，但對廣大的台灣人民來說，打貪肅貪是振奮人心，值得支持的事情。沉默的多數人選擇不講話，是基於對司法獨立的尊重，這是法治國有水準國民起碼的素養。藍白政客詆毀司法操弄風向，動員無知的支持者發動抗爭，或許得逞一時，必遭歷史審判。

沈慶京和柯文哲的藍白合京華城弊案，是郝龍斌帶頭揭發。去年初，柯指控郝涉入台智光弊案，郝龍斌不甘受辱拿京華城案反擊，質疑柯「圖利廠商高達上百億」，這是郝龍斌從政以來難得的佳作。郝一砲轟，台北市議會動了起來，質疑柯文哲涉嫌受賄圖利，火力最強的則非郝的子弟兵游淑慧和鍾小平莫屬。鍾小平按鈴告發，檢察官鍥而不捨，終於起訴一干貪瀆罪犯。

柯文哲近日以七千萬元重金交保後，卸責狡辯，賣力演出，一副要和賴清德對決的樣子，把政客最狡猾的一面演的淋漓盡致。他說民眾黨非常乾淨，到底是吃的非常乾淨，還是真的非常乾淨？只有靜候司法審判。本案還有一個特別之處，照說，沈慶京曾是國民黨中常委，朱立倫和藍委理應聲援沈慶京，為什麼不見藍營聲援自己人，卻一再攻擊司法聲援柯文哲，裡面藏著什麼文章，著實令人納悶！

郝龍斌本已息影政壇，最近敲鑼打鼓復出，準備參選國民黨主席，如果他能堅持是非黑白，堅定打擊貪腐政客柯文哲，主張國民黨要和柯文哲劃清界線，說不定能殺出一條血路，不僅獲得國民黨員的支持，還能贏得台灣人民的敬重，畢竟討厭柯文哲的人比想像中多。可惜郝龍斌「半夜吃西瓜，反症」，聲援被告柯文哲，這種踐踏自己的作法，到頭來只會自取其辱。

李登輝、陳水扁、馬英九等幾位總統都當過台北市長，柯文哲也是這麼想的。郝龍斌就算當不了總統，最少也要選過總統，可是郝龍斌卸任台北市長後，竟然連在基隆都選不上立委，他的「政治智商」，受到強烈的懷疑。他以為現在為柯文哲脫罪，白營就會「原諒」他，小草就會支持他，他當國民黨主席，就可以二○二六藍白合，從此國民黨過著一帆風順的日子，實在太天真了！

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書