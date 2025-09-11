晴時多雲

社論》中共就怕習近平迎來「蘇東波」

2025/09/11 05:30

中國九三閱兵。（彭博）中國九三閱兵。（彭博）

「侵略軸心」會師北京，正在暗算、侵略它國領土的國家，以紀念二戰勝利為名，以出征號角高喊和平，卻露出窮兵黷武的鋒芒。烏克蘭仍在抵抗俄羅斯入侵，而高舉去納粹化旗幟者，正是不折不扣的當代版納粹。北韓，擔任俄羅斯持久戰的傭兵。中國，戴上和平使者面具，扮演俄羅斯的決定性助推者。而金主愛隨行，透露金氏王朝急於部署接班的窘境。最得意的，莫過於普廷，先是跟川普會談於阿拉斯加，繼而和習近平閑談長生不老。不過，相當觸霉頭，閱兵來賓尼泊爾總理奧利，返國不到一週，便因全國性反貪腐示威被迫辭職。

「侵略軸心」，聲勢浩大或外強中乾？打打談談，談談打打，以時間換取空間，普廷之離間歐美、以拖待變，已經引起歐美領袖不耐。尤其，烏俄戰爭血流不止，令川普的聲譽受損，第二階段制裁呼之欲出。至於中國，習近平指點江山下，經濟民生滿目瘡痍，社會矛盾怒火悶燒。似乎起因於習近平健康因素，高層的權力鬥爭、路線分歧，在保黨維穩優先下風聲鶴唳。四十餘年來，改革開放，友好西方，為中國爭取到發展機會，從一窮二白華麗轉身為第二大經濟體。豈料，習近平由鄧返毛、敵對西方，寧可與「侵略軸心」抱團，對外挑戰國際規則與秩序，對內顛覆鄧小平總設計的路線。「總加速師」習近平，會不會補上「蘇東波」那一課，步上當年東歐巨變、蘇聯解體的後塵？這是中共權力集團最怕的噩夢，卻是中國人民夢寐以求的「解放」！

一九九○前後，為什麼中國逃過「蘇東波」劫難？回顧歷史，可以發現一條明顯的軌跡：早在冷戰結束之前，一九七○年代初期，毛澤東、周恩來便開始調整路線，透過友好美國打通與西方的關係。這種路線調整被鄧小平繼承了，「美匪建交」令中國走出共產主義的魔咒，與西方資本主義接軌。從而，一九九○前後，共黨政權垮台的骨牌效應，止於天安門。一九八九的六四事件，當時的中美關係進程，致使老布希暗助中共危機軟著陸。鄧小平也以其權威，為改革開放保駕護航，政治要左，但經濟要右。一路至二○○八年北京奧運，「同一個世界、同一個夢想」，西方普遍相信，中國決心融入全球，所謂的「具有中國特色的社會主義」，核心是「走資」。二○○一年，中國加入WTO，世界簡直是平的。

後六四時代，中美關係穩住了中共一黨專政的經濟基礎，改革開放再確定，引導人心思變至經濟機會。這樣的歷史軌跡，犧牲了胡耀邦、趙紫陽，卻帶來延伸到江澤民、胡錦濤的繁榮。截至本世紀的第一個十年，中國成為後冷戰時代的特殊風景，它似乎否證了「蘇東波」的普遍性，成為與全球互相倚賴的世界工廠、市場。

在舉世樂觀情緒中，連台灣議題都服膺於北京敍事。李登輝，陳水扁，高舉普世價值的旗幟，西方卻以北京指稱的麻煩製造者來嚴格檢視，原因在此。風水輪流轉，二○一二年，中國出了個習近平，一切開始改變。起初，改變的速度緩慢，於今回顧目標卻是堅定的。他改變了集體領導、任期限制、韜光養晦、市場經濟，而沈迷於中華民族偉大復興的強國夢。最後，他也改變了改革開放、友好西方，追求透過擴張領土來彪炳史冊，奠定歷史教科書中超越毛澤東的地位。二○二○年，源自武漢的新冠疫情，被他視為大好時機。目睹歐美疫情嚴重，北京將「世界是平的」重新詮釋為「世界是近平的」。習近平沒有料到的是，經濟民生的後遺症，在中國也一發不可收拾。

「侵略軸心」領導人，從天安門觀禮台看到什麼遠景，他們心裡才知道。作為觀眾，很多人目睹閱兵圖像，油然產生一種觀感：中國正走在十字路口。一是，習近平這位「總加速師」，是否會在內憂外患之下，結合「侵略軸心」鋌而走險，在多個戰場同時行動，帶來比新冠疫情更大更久的災難？二是，中共權力集團，是否可能撥亂反正，基於集團利益優先，改變習近平路線，重回改革開放、友好西方，以免「蘇東波」劇情上演，一黨專政亡於一人專政？三是，前有四通橋布條、白紙運動，現有江油照相舘、重慶反共投影，經濟民生失落，是否引爆火星子亂跳的「民變」？九三閱兵，當天的主旋律跳針到器官移植，此一意外演出有點不祥之兆，正如幾天後的「月全食血月」。這場大撒幣的大閱兵，展示了中共的蠻力或脆弱？它的後續才是看點。

