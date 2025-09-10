自由廣場》﹙林保華專欄﹚要和屎尿文明融合嗎？ 香港大學：請勿在垃圾筒內大便

香港迎接新學年，九月一日開學第一天，香港最高學府的香港大學的第一張告示，竟是貼在圖書館的「請勿在垃圾筒內大便」。

香港大學成立於一九一一年，此事卻是頭一遭，瞬間引爆熱議。事件經香港01揭露，他也致函港大詢問詳情，似乎未得回覆，應該是默認但不想多談。



網友的熱議集中在這是港大一百多年歷史的首例，也是直到香港「真正」回歸後才發生的事。香港回歸，原本要洗刷由小漁村變成現代化大都會的「百年恥辱」，如今卻換來在圖書館垃圾筒大便的新時代榮譽感。

告示使用繁體中文、簡體中文、英文三種文字，人人平等，不致引起「種族歧視」的責難，卻也成為熱議焦點，就有網友反諷「可以用繁體，可以用英文，就是不能用簡體去侮辱強國人」

網友大多認為是中國人幹的，其實欲知哪一國人幹的，應該不難，驗DNA就行。中國人是炎黃子孫，香港人是南蠻餘孽，老外是「鬼佬」，分析不難。

香港如今招納不少「海外專才」，把中國也當「海外」，卻查出一批假冒學歷的，且中港有一條製造假學歷的產業鏈，司法正在調查。香港的大學仍以本地學生居多，但中國學生急劇成長，尤其是研究式的研究生，非本地生高達八七．一%，而修課式研究生也高達七二．九%。難怪香港人對這沱「屎」自有判斷，而辨識任務重大，幸好港大正副校長多源自中國，自家人處理比較不敏感。

但也可能是遊客拉屎，香港急於擴展遊客賺錢，香港大學也是旅遊景點，主要吸引中國遊客，而人有三急，到了圖書館，不知都有廁所，找個垃圾桶當便桶，沒有隨地大小便，已經算是保有中華文明精神了。在台灣的鼎泰豐，也有外來遊客讓小孩在餐桌上撒尿。對於早已入籍日本的華裔議員石平，中共批他是「廿一世紀的漢奸」，那麼在學府食府因地制宜的拉屎拉尿，難道不是廿一世紀共產黨教育下的中共特有文明？

有網友寫「港大一篤屎，融合就在此，特區真回歸，西化要終止。」對香港特區政府一再要求香港與中國「融合」做出回應，而中國一再要台灣與它「融合」且施展認知戰，但我們能和這種中共文明融合嗎？能和騙到大批台灣健保藥品走私帶回中國導致行李超重的行為融合嗎？堅持台灣的獨立性，就是目前對抗統戰融合的最佳良方。

（作者林保華是資深時事評論員）

