自由廣場》不要照抄烏克蘭 台灣無人機要打自己的戰

◎ 張厚光

烏俄戰爭是教材不是劇本

有人問「你們一直拿烏俄戰爭舉例，可台海能比嗎？屆時台灣的無人機會不會全被打下來？」這個問題直白卻很重要。烏克蘭的經驗確實寶貴，但台灣不是烏克蘭，我們的無人機不能照抄別人的打法。

一、台海不是烏克蘭

烏克蘭有大片陸地，無人機可以長時間滲透、隱蔽。台灣是海島，面對的是海峽，解放軍會設法在海空設下密不透風的防空網。烏克蘭靠拉長戰爭以換取時間，台灣卻得在「短時間內」把無人機發揮到極致。

請繼續往下閱讀...

二、無人機不是精品，是耗材

台灣不能把無人機當成「精密武器」，一架要價幾百萬甚至上千萬，萬一被打下來就心痛。實用做法是大量製造廉價無人機，戰時像彈藥一樣消耗。採蜂群作戰，一次派出上千架，讓對方防不勝防。採任務分工：有的專事偵查、有的攜彈攻擊、有的干擾通訊。把數量足夠的無人機當成「消耗品」，台灣才有能力和對方耗下去。

三、海上無人艇：台灣的秘密武器

除了無人機，台灣還有一個大舞台：無人艇。面對共軍船艦，小型無人艇裝滿炸藥衝向大艦，本小利大；或搭載感測器，回傳敵艦位置。再配合無人機，形成「海空聯手」的蜂群戰術。這個畫面在黑海已經出現，而台灣的海峽更狹窄，效果可能更強。

四、通訊不中斷，戰爭才能打下去

戰爭最怕「失明、失聽」。中國可能先切斷台灣的海底電纜，孤立我們。但若有低軌衛星，加上無人機自帶的通訊中繼，我們就能維持指揮系統。無人機不只是武器，也是戰場上的「Wi-Fi分享器」，讓前線和後方保持連線。

五、台灣要有自己的戰爭設計

烏克蘭的戰爭告訴我們：無人機能改變戰爭走向。但台灣更要清楚：戰場不同，戰術就要不同；無人機要大量、要便宜、要能快速生產；必須和海上無人艇、低軌衛星結合，形成完整系統。這才是台灣要打的戰。

結論：考場在台灣

烏克蘭經驗是教材，台灣則要面對真正的考場。當敵人來到門前，我們不只複製別人的經驗，更要有自己的打法。別再照抄烏克蘭，台灣無人機要打自己的戰！

（作者在漢翔航空從事製造）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法