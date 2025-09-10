晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不要照抄烏克蘭 台灣無人機要打自己的戰

2025/09/10 05:30

◎ 張厚光

烏俄戰爭是教材不是劇本

有人問「你們一直拿烏俄戰爭舉例，可台海能比嗎？屆時台灣的無人機會不會全被打下來？」這個問題直白卻很重要。烏克蘭的經驗確實寶貴，但台灣不是烏克蘭，我們的無人機不能照抄別人的打法。

一、台海不是烏克蘭

烏克蘭有大片陸地，無人機可以長時間滲透、隱蔽。台灣是海島，面對的是海峽，解放軍會設法在海空設下密不透風的防空網。烏克蘭靠拉長戰爭以換取時間，台灣卻得在「短時間內」把無人機發揮到極致。

二、無人機不是精品，是耗材

台灣不能把無人機當成「精密武器」，一架要價幾百萬甚至上千萬，萬一被打下來就心痛。實用做法是大量製造廉價無人機，戰時像彈藥一樣消耗。採蜂群作戰，一次派出上千架，讓對方防不勝防。採任務分工：有的專事偵查、有的攜彈攻擊、有的干擾通訊。把數量足夠的無人機當成「消耗品」，台灣才有能力和對方耗下去。

三、海上無人艇：台灣的秘密武器

除了無人機，台灣還有一個大舞台：無人艇。面對共軍船艦，小型無人艇裝滿炸藥衝向大艦，本小利大；或搭載感測器，回傳敵艦位置。再配合無人機，形成「海空聯手」的蜂群戰術。這個畫面在黑海已經出現，而台灣的海峽更狹窄，效果可能更強。

四、通訊不中斷，戰爭才能打下去

戰爭最怕「失明、失聽」。中國可能先切斷台灣的海底電纜，孤立我們。但若有低軌衛星，加上無人機自帶的通訊中繼，我們就能維持指揮系統。無人機不只是武器，也是戰場上的「Wi-Fi分享器」，讓前線和後方保持連線。

五、台灣要有自己的戰爭設計

烏克蘭的戰爭告訴我們：無人機能改變戰爭走向。但台灣更要清楚：戰場不同，戰術就要不同；無人機要大量、要便宜、要能快速生產；必須和海上無人艇、低軌衛星結合，形成完整系統。這才是台灣要打的戰。

結論：考場在台灣

烏克蘭經驗是教材，台灣則要面對真正的考場。當敵人來到門前，我們不只複製別人的經驗，更要有自己的打法。別再照抄烏克蘭，台灣無人機要打自己的戰！

（作者在漢翔航空從事製造）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書