評論 > 投書

自由廣場》﹙鏗鏘集﹚亂世界的歷史投影

2025/09/10 05:30

◎ 李敏勇

近代世界的政治以歐洲發展模式形塑，英法不同帝國轉型的君主立憲和民主共和，書寫近代政治模式，影響世界。美國與前蘇聯的不同政治體制，是典型的兩個歐洲之子，源於歐洲發展的民主論。

前蘇聯是源於極端國家社會主義而形成的共產國家聯邦，美國是更早時期源於歐洲自由資本主義而形成的民主聯邦。前者已矣，後者依然壯大。

美國是廿世初開始強盛，前蘇聯在二戰後壯大，二戰時都是反法西斯國家的同盟，戰後卻成為世界對立兩大陣營的頭角。紛擾的對抗持續到蘇聯解體、中國崛起，才轉為美中對抗。但共產中國並非歐洲之子，而是前蘇聯之子，馬列主義締造之國。

歐洲之子的美國和後蘇聯的俄羅斯，際遇不同，見出自由資本主義民主化國家，比極端國家社會主義形成的共產國家，更具活性化的國家歷史。回頭看歐洲的發展，以民主體制兼容自由資本主義和民主社會主義，更是理想的國家體制。

不同於中國的歷史發展，歐洲沒有在羅馬帝國強盛時成為一個大國，亞洲的中國卻在秦帝國大一統後，經歷元、清，仍是以漢文化為中心的大國。分權和集權的不同政治思想與價值，導致歐洲能民主化，而中國始終無法民主化。

歐洲諸國在二戰後因應世界狀況，組成歐盟形成既各自獨立（英國後來退出）又能聯合的國家，也反映政治成熟性。他們曾經有殖民擴張的歷史，也曾經歷殘酷的歐戰，承受納粹德國的肆虐。但國家的歷史總算走在相對文明的道路。

中國標榜有悠久歷史，但普天之下莫非吾土的帝國觀，加上近代屈辱的恨意，奉前蘇聯為師、奉行馬列主義而形成。民主為假，集權是真。藉民族主義包裝社會主義，這樣的國家不會是好國家！中俄朝形成新軸心；美歐日組成民主同盟，彷彿紛亂歷史的再現，重複世界的危機。台灣夾在其間，因無國家主體性，形同漂浮或飄搖在世界紛亂的浪潮和光影裡。

（作者是詩人）

