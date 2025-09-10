自由廣場》誰在利用「冤獄」的語言？從柯文哲交保說起

◎ 劉哲廷

台北地院大門口，柯文哲昂然踏出，撂下「冤獄」與「國家分裂」的狠話，鏡頭定格在他怒斥檢方的面目。七千萬元交保，既是人身託管的重量，也成他政治舞台的道具。他並不低調，一交保就將個人案件推升至國家危機，彷彿正義化身，那一秒鐘忘了自己其實是被告。

面臨司法調查，政治人物最常動用的語言，一是政治追殺，指控政敵用權力消滅自己，二是冤獄，把私人案件升級成司法不正義。柯文哲則將兩者合體，語言瞄準支持者的情感：是體制有病，是國家失序。不是他的問題。

請繼續往下閱讀...

重點是：一個民主國家，司法能否承受連番的「污名化」？司法絕不完美，至少提供一個可供審視的檢驗體制，讓「證據」而非「激情」成為裁決的依據。柯文哲的話術把被告包裝成被害人，抹煞整個程序正義的存在價值。

政治人物若能用「冤獄」壓倒一切，則追隨者豈能相信法院的判決？當司法被預設成迫害工具，任何結局都只會被當成陰謀的一環。它不是釐清事實，而是瓦解制度。

台灣的民主植基於對制度的最低限度信任：輸了選舉，要相信票箱的公正；被偵辦，要相信訴訟的透明。政治人物公開污名此一基礎，支持者的情緒將被導向更極端的敵我分裂。當柯文哲說「國家四分五裂」，他是在轉卸責任，而國家危機成為他政治存活的護身符。

語言就是一種權力，政治人物把語言當作攻城的投石機，而非討論的橋樑，則他正在砍斷的，是公共理性的纜繩。當「冤獄」遭濫用，它何能指涉司法錯誤，情緒動員的口號只會與真相脫節。這是台灣政治文化反覆上演的八點檔。語言被當作政治生命的延長線，而司法淪為犧牲，這才是造成國家分裂的真正原因。

司法的判斷不應被籠罩在政治語彙的陰影下。制度須被改革，但改革須建立在程序與證據，而非激情的口號。

自詡「政治素人」的人，如今成為藉語言操弄情緒的老手。從「白色力量」到「冤獄被害人」，角色轉換既快速且赤裸。最終受害的不是他，而是我們的生活體制。

讓案件回歸訴訟程序，冷靜檢驗證據，公開審理，最終，面對判決並接受判決。避免「國家四分五裂」不難，這就是正確做法。

（作者是詩人，自由工作者）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法