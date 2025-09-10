晴時多雲

投書

自由廣場》京華城案第二男主角 沈慶京如何奪取中工及中石化

2025/09/10 05:30

◎ 鄭秀玲

若非二○二四年四月柯文哲先指控前任市長郝龍斌涉台智光弊案，郝及其子弟兵國民黨議員游淑慧也不會反控柯市長給予京華城不當容積獎勵，則外界亦將無從得知「小沈」沈慶京企圖行賄柯市長及其市府團隊，以便非法提高其改建京華城購物中心為京華廣場的容積率。

京華城案，外界多聚焦於柯文哲有無受賄及圖利，其實「一個巴掌拍不響」。卅年前小沈就奪取優質國營事業中華工程公司（中工）及中石化，之後更掏空其資產，可知小沈老謀深算、貪得無饜，也唯有他才有能耐佈局京華城案多年。

出於Vickers and Yarrow等英國學者的倡議，英國柴契爾夫人執政時（一九七九-一九八七）積極推動了卅三家國營事業民營化，期盼改善公司經營效率及增加政府財政收入等。我國於一九九三年連戰任行政院長時也將公營事業民營化列為施政重點。

當時國民黨中常委沈慶京轄下的京華證券，藉著超低手續費打敗其他承銷商，標到中工和中石化官股釋出給民股的業務。小沈趁承銷之便，收購這兩家公司委托書（即股東大會選董監事的投票權），進而於一九九四年不費吹灰之力取得所有權。由於他當時政商關係良好，如此巧取作弊，並未受到懲處或追訴。而他當時還想用相同投機手法繼續奪取陽明海運及中鋼，後來因台大經濟系張清溪老師等人及趙耀東（前中鋼董事長）等多人極力公開力阻，才作罷。但小沈未認真經營那兩家公司，而是挪用其資金炒股並掏空約上千億元去中國大陸蓋商城及石化廠，但成效不彰。

近年小沈千方百計遊說台北市政府提高其京華城改建的容積率，他在二○一○-二○一八年間努力遊說郝、柯兩市長，郝龍斌反對沈將容積率從三九二%提高到五六○%要求；柯文哲當市長後，經過幾番交手，後於二○一六年由監察院發文認定其容積率可為五六○%，但小沈不滿足，繼續不斷透過萬華區國民黨議員應曉薇，在六年期間為非萬華選區的京華城案召開多達三十場協調會施壓，加上其他人交付款項等不當手段予柯市府團隊，最終在柯文哲市長任內二○二一年九月通過由五六○容積率增加至更超高的八四○%的容積率，增值達四百多億元。

由上可知，沈慶京從三十年前強奪國營事業中工和中石化，未受到法律制裁，以致近年他更囂張不斷施壓及意圖行賄台北市長及其團隊，以獲取暴利。郝市府守住了，柯市府放行了。國人大多認真工作賺取微薄薪水，反觀小沈貪得無饜奸商，不擇手段獲取暴利，盼司法單位明察，別再讓他得逞了。

（作者是台大經濟系兼任教授）

