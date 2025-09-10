晴時多雲

評論 > 言論 > 社論

社論》從九三到九八

2025/09/10 05:30

李登輝，推動民主化、本土化，功不可沒，因此成為兩岸「中華兒女」的眼中釘。（資料照）李登輝，推動民主化、本土化，功不可沒，因此成為兩岸「中華兒女」的眼中釘。（資料照）

有位「中華兒女」，觀禮北京九三閱兵後，由中共對台統戰總管接見。被他勉勵有加的「中華兒女」：從此哪一個國家能夠再來欺凌我們炎黃子孫、中華民族、中國人？這位「中華兒女」，在天安門觀禮台上，意外與中央軍委副主席張又俠等人同框，只不過，外界幾乎沒有注意到這位「中華兒女」的存在，大家注意的焦點是張又俠坐在「正國級」的位置。同行的「中華兒女」們，只想對當權派表忠押寶，恐怕對中共高層的腥風血雨不甚了了。在此之前，陸委會的警告，已經發揮作用，膽敢參加九三閱兵者，收歛不少。其實，法規一直擺在那裡，只是過去沒有依法執行，以致藝人、政客、退將、中配遂我行我素，充當統戰道具換取個人利益。台灣的民主，竟淪為境外敵對勢力的溫床！

一九八八年，蔣氏威權統治畫下句點，台灣人副手繼任大位，展開主流與非主流之爭。李登輝，推動民主化、本土化，功不可沒，因此成為兩岸「中華兒女」的眼中釘。其實，李氏的台灣主權論述，雖非PRC之友，亦非PRC之敵。李氏執政期間，不脫兩蔣政權論述，即二戰後的台灣主權地位，決定於開羅宣言、波茨坦公告。總統任內，李氏並未重視戰後、交戰雙方締結的正式條約（舊金山和約）才有效力，戰時、交戰單方的意向表達（開羅宣言、波茨坦公告），最多只是有待戰後與對方確認的草稿。平心而論，當年若國民黨完成本土化，問題不大。偏偏，二○○○年首度政黨輪替，李氏被外來權貴開除黨籍，本土化就此煙消雲散，一路走到反獨促統，被統於對岸一黨專政在所不惜。

九三，北京閱兵紀念「抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年」，五天後的九八則是舊金山和約簽署七十四週年，而後者才是前者的結論。抗日，反法西斯，國共勇於內戰，不論抗日十四年、八年，皆無力擊敗日本，還我河山。幸運的是，日本偷襲美國珍珠港，促成中美合作抗日。最後，麥克阿瑟率盟軍反攻日本，廣島、長崎遭原爆，日本才宣布投降。北京九三閱兵，川普提到這段歷史：美國過去對中國幫助很大，但他不認為美國在協助中國獲得自由方面，有獲得認可；而他認為習近平應在演說中提及美國，因為我們幫了中國非常、非常多。然而，一九四五年尚未成立的PRC，搶奪紀念抗日、反法西斯的話語權，卻一字不提當年美方傾國為中國出錢出力、浴血奮戰！反倒是，把自己的「一分抗日、二分應付、七分發展」，增訂改版為「在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰爭」。謊話說的連自己都相信，那就是厚黑學的極致。

九三是（同盟國）勝利，九八是結論（二戰後新秩序）。一九五一年的九月八日，同盟國與日本簽署舊金山和約，規定日本放棄對台灣與澎湖的一切權利、權利名義與要求。此一正式的「交戰雙方國際條約」，捨棄戰時開羅宣言、波茨坦宣言等「參戰單方之領袖聲明」。於是，舊金山和約成為七十四年來，台灣主權地位的壓艙石。蔣氏政權，借台反攻卻心知肚明，默認一九五五至一九八○年的中美共同防禦條約：「所有領土等辭，就中華民國而言，應指台灣與澎湖」。易言之，台灣（台澎）的主權地位，截然不同於金門、馬祖所代表的「中國領土」。之後，「美匪建交」，台灣關係法照舊：在地理上，台灣是指台灣與澎湖列島。小布希曾言：「美國反對任何由台灣及中國片面改變現狀的決定」，台灣主權地位不是國共、兩岸的專利，可見一斑。

可惜的是，後蔣的民主化、本土化，李登輝的台灣心志無可置疑，但他對台灣主權地位的認識，以及，對國民黨內統派的妥協，導致他的憲法增修工程，留下一條大尾巴。所謂的「為因應國家統一前之需要」、「自由地區與大陸地區」，完全溢出了中華民國憲法本文的領土規定，把民主台灣套上一條中國繩索。而這條繩索，被「中華兒女」無畏無懼地充當「通匪」、「投匪」的臍帶。李氏卸任總統後，從任內的「特殊的國與國關係」顯豁至「維持獨立現狀、追求正常國家」，但他在身負國家名器期間，以「民主先生」來形容雖不為過，但「台灣國父」就稍嫌過譽了。這條繩索，反映著李登輝時代的社會意識，也是寧靜革命的長期代價，它捆綁了陳水扁、蔡英文、賴清德，而便利了連戰、馬英九之認賊作父、以敵為友。今年的九三到九八，四分五裂的台灣總體相，真是令人感慨萬千又憂心忡忡。

