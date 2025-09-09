晴時多雲

自由廣場》拆公館圓環 填平公車地下專用道／肇事率若未減 蔣萬安負政治責任

2025/09/09 05:30

◎ 李明良

請問台北市長蔣萬安、副市長李四川：為什麼要毀掉公館圓環公車專用地下道？它是羅斯福路「東西向」通往新店、木柵、烏來等區廣大公車族的交通大道。圓環可拆但請不要填平地下道，否則上下班勢必造成羅斯福路與基隆路口大塞車，影響附近台大、台科大、台師大公館校區、政大等多所學校交通，學生都已出面反對，且有學生穿著「反對填平地下專用道，反對拆公館圓環，盼能傾聽民意」背心抗議，蔣市長為何執意非拆地下道不可？

蔣市長、李副市長你們當官的出入有車接送，豈知公車族每天塞車苦？請問兩位官爺及市府的所謂「道路專家」有沒有先搭這段路線的公車，實際體驗一下？須知公館圓環拆除暨填平「東西向」地下公車專用道後，各式車種、包括數以千計的機車「東西南北向」都可通行，加上幾十道大型公車湧入，車一多肇事機率只會高不會低，填平地下道豈能減少車禍？

筆者每次搭二八○或六六八公車要到公館師大分部站，再迴轉羅斯福路分別回北投、汐止，車從公館站開到基隆路口，十有九次都碰到紅燈而堵在基隆路口。反觀走羅斯福路「東西向」地下道的公車，從公館直行往新店、烏來，或至興隆路口左轉往木柵的交通，就暢行無阻。地下道一旦被填平，從公館站往新店、木柵、烏來，或反向往台北市區的公車碰到紅燈，勢必因地下道封閉，而打結堵在基隆路口，尤其是上下班尖峰時段，苦的是往返公館圓環的公車族！

針對公館圓環的拆除，當地里長就嗆「你住哪兒？」台北市議會「交通委員會」也決議暫緩公館圓環拆除，要求北市府重新思考各方建議，應再開協調會。但蔣市府根本不甩，一意孤行蠻幹到底，要在九月十三日拆除，如此無視民意的蔣市府，市民真是無奈！

請問蔣市長，填平圓環公車地下專用道後，若肇事率不減反增，且讓交通更塞，你要不要下台為決策錯誤而負責？

（作者是公館附近居民）

