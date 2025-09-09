晴時多雲

評論 > 投書

自由廣場》此漢非彼漢 此台非彼中／釐清二七五八 以台灣之名加入聯合國

2025/09/09 05:30

◎ 林逸民

時值聯合國大會會期開始，每年這個時節，個人目前擔任理事長的台灣聯合國協進會，都會組團前往紐約，向世人傳達台灣在聯合國沒有代表席次的不公、倡議應讓台灣加入聯合國，當然，是要以台灣的名字加入。

如今，世界各主要國家都一一高調釐清《聯合國大會第二七五八號決議》，僅限於討論中國代表權的問題，從來未涉及台灣，這是怎麼回事呢？在談這個問題之前，或許從東亞的歷史可以得到一點啟發。

五代時，沙陀人劉知遠建國，他自認與遠古的漢帝國皇室同姓，把國號叫做「漢」，東亞史家當然不認，特別標註那是後來自稱是漢，叫做「後漢」。

他過世後，國家大部分被郭威「黃旗加身」軍事政變奪取，劉知遠的弟弟劉崇宣布於太原繼位，據守山西抵抗，國號仍是「漢」，儘管是兄弟接班，東亞的史家還是不認，因領土變化過大，認定它是新政權，必須特別區分，稱為「北漢」。

那時的東亞史家尚未受到近代歐美主權國家「領土、人民、主權」的影響，就已經這樣認定了，所以故意把國家名稱取成一樣的，是不能也不會被認為是同一個國家，不管是後漢或北漢。當然，中華民國亦同。

一九一二年成立的中華民國，國旗是五色旗，主體是北洋軍事集團，成立時的國土並無台灣，一九二八年遭蔣介石北伐滅亡，蔣介石建國又叫同一個國號，國旗則是青天白日滿地紅，主體是蔣為首的軍閥共治平台，若依東亞歷史慣例，這已經是另外一個中華民國，而它成立時，國土仍然沒有台灣。

最終，中華民國在中國交接給李宗仁，旋即滅亡，蔣介石軍事集團逃來佔據的台灣，建國又稱同一個國號，領土只有台灣為主的各島嶼，主體是蔣軍事集團建立法西斯式專制獨裁政權，「領土、人民、主權」都已產生巨大變化，當然不能當作是同一個，這就是「中華民國在台灣」。

蔣介石卻以同一個名字，就繼續在聯合國自稱代表中國，最後在一九七一年，遭大會判定，中國才有中國的代表權，蔣介石不能以台灣代表中國，這就是二七五八號決議，蔣介石忿忿的指這是「排我納匪」遂「退出聯合國」，其實台灣從來就沒有過聯合國席次，根本沒有所謂退出與否。

過去冷戰時代，美國基於「聯中制蘇」大戰略，對台灣問題採取戰略模糊，所以總是語焉不詳，如今美國改採戰略清晰，大聲把事實說清楚，那就是「台灣是台灣，中國是中國」，蔣介石是占據了中國席位而遭驅逐，並非台灣被退出聯合國。

這樣的清楚說明，凸顯出台灣從未能加入聯合國的不公平之處，在全球主要國家都支持釐清二七五八的當下，正是台灣向世界倡議應讓台灣加入聯合國的最佳時機，當然，是以台灣之名，不要再用中華民國這個無用有害的空殼了。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

