自由廣場》給總統的建議 宣布「新對美政策」為執政最大優先

2025/09/09 05:30

◎ 王宏仁、李鎮宇

台灣的每一個時代，都有對外政策的代表性路線。隨著國際局勢變化，每一屆政府都藉由這些政策向外界釋放訊號，也為國家尋找新的戰略定位。在賴清德總統的領導下，如今的內閣團隊與國安布局皆已重新調整，正是宣布一項嶄新國家對外政策的最佳時機─「新對美政策」。

「新對美政策」絕非空洞的外交口號，而是要具體設計出符合當前局勢的戰略藍圖，至少要向美國總統川普清楚傳達四個明確訊息：

第一，台灣會自我防衛，不讓美國陷入戰爭泥淖。 在美國社會，對於是否要出兵保衛台灣始終存在分歧。台灣若欲獲得美國長期信任，必須表達決心：我們會全力強化自身防衛能力，不會讓美國士兵因台海戰爭而犧牲生命。這不僅是堅定的外交姿態，更是具體的戰略承諾。

第二，台灣是美國「再工業化」的助力，而非競爭對手。 以日本一九八○年代的經驗為例，「廣場協議」之後反而刺激日本企業選擇「加大對美投資」的全球戰略。日本汽車工業便透過在美國建立垂直整合、多角化經營與差異化生產，而與美國市場深度連動。最終，日本不是依賴美國，而是與美國形成相互依存的產業鏈。台灣可以借鏡這種模式，成為美國產業升級與再工業化的重要夥伴。

第三，台灣能提供的不只是台積電。 當代台灣的對美合作潛力，遠遠超越半導體。除了資通訊與AI應用，台灣在醫療科技、精密機械、航太零件、農業科技、綠色金融以及數位內容產業，都具備國際競爭力。若能與美國形成策略合作，不僅能協助美國供應鏈韌性，也能展現台灣多元產業的價值。

第四，台灣要當美元數位金融體系的第一盟友。

美國今天最重要的金融議題之一，就是如何讓美元在數位時代維持全球主導地位。《穩定幣法案》的推動，正是美國要確保數位美元能夠服務全球貿易、金融與支付體系的關鍵布局。台灣具備兩項無可取代的優勢：一是龐大的製造業貿易順差，長期累積美元資產；二是深厚的壽險與資產管理規模，持有大量美國金融商品。台灣若能率先與美國合作，成為亞洲第一個合法發行美元掛鉤穩定幣的國家，那麼台灣不僅是美國產業供應鏈的夥伴，更將是美元金融基礎建設的前線盟友。這不只是技術創新，而是一種戰略承諾：台灣願意用自身的金融資源，來鞏固美元在亞洲的地位。

現在正是台灣政府提出明確的「新對美政策」時刻。它的核心是兼顧台灣的國家利益與回應美國的安全顧慮、經濟需求與金融創新。這項政策將是台灣未來幾年最重要的戰略支柱，也將是賴清德政府向國內外展現信心與決心的最佳宣示。

（作者分別是成大政治系教授兼國策研究院執行長、台新新光金控首席經濟學家）

