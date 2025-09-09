晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》口口聲聲說遭迫害 藍白何不共推柯文哲選總統?

2025/09/09 05:30

◎ 秦靖

九個月，能改變什麼！去年十二月廿九日，台北地院裁定柯文哲七千萬元交保並戴電子腳鐐，民眾黨當時靜悄悄，彷彿這個金額理所當然，既無「天價」之哀號，亦無「資金不足」的哭窮，更無號召支持者包圍法院的激情。那時的七千萬，顯然是「可接受」的。

如今，同樣是七千萬，卻變成「鉅額保金」，變成「司法迫害」，變成必須全民動員才能面對的「艱難時刻」。這九個月，到底是台幣貶值了嗎？還是柯文哲的資產縮水了？抑或是，政治算計的匯率表，有著與時俱變的盤算？

更好笑的是，民眾黨發起在北檢「一起接柯P回家」。這些被稱為「小草」的柯粉信眾，放下手邊工作，支開家庭安排，就為了見證一場被告交保的時候。我好奇的是，這些熱情的小草們，你們曾有幾次陪父母上醫院看病？當父母捧著厚厚病歷，在各科診間奔波，你們可有陪伴在側？當父母手術後虛弱地須要攙扶回家時，你們可有牽著父母的手，守護他們慢慢走？你們的時間和熱情、陪伴和守護，真的要挪支給一個被控貪污的前市長，而非真正需要你們的家人？

藍白兩黨既然這麼確信柯案是所謂「政治迫害」，那麼土耳其的共和人民黨就是最好的示範，伊斯坦堡市長伊麥莫魯，因涉貪污、勒索、洗錢、支持恐怖組織等罪名而被羈押，該黨馬上提名他為二○二八年總統候選人，這樣才叫做「患難見真情」，這才叫做「置之死地而後生」。

面對他們口中所謂的「受難烈士」柯文哲，藍白陣營怎能只在臉書發發感嘆文？倘若真心相信柯文哲清白，就應以行動支持柯，藍白應該召開聯合記者會，共同推舉柯文哲為二○二八年總統候選人。這樣，讓每次開庭都成為造勢大會，讓每項指控都變成競選素材，聽，「京華城烈士」、「便利貼英雄」、「飛輪市長」，偉大的競選口號勢必響徹雲霄！

同時，當你們高舉柯文哲的肖像時，請捫心自問，那些柯親筆寫下的「速審速決」、「公務員不坐牢」便利貼，那些憑空多出來價值百億的容積率，面對鐵證如山，你們當真相信此人清白嗎？還是一切都只是為了政治算計？如果不是，請藍白共推柯文哲出馬選總統，以行動明志，給我「柯總統」，其餘免談。

（作者是教育工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書