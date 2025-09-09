自由廣場》口口聲聲說遭迫害 藍白何不共推柯文哲選總統?

◎ 秦靖

九個月，能改變什麼！去年十二月廿九日，台北地院裁定柯文哲七千萬元交保並戴電子腳鐐，民眾黨當時靜悄悄，彷彿這個金額理所當然，既無「天價」之哀號，亦無「資金不足」的哭窮，更無號召支持者包圍法院的激情。那時的七千萬，顯然是「可接受」的。

如今，同樣是七千萬，卻變成「鉅額保金」，變成「司法迫害」，變成必須全民動員才能面對的「艱難時刻」。這九個月，到底是台幣貶值了嗎？還是柯文哲的資產縮水了？抑或是，政治算計的匯率表，有著與時俱變的盤算？

更好笑的是，民眾黨發起在北檢「一起接柯P回家」。這些被稱為「小草」的柯粉信眾，放下手邊工作，支開家庭安排，就為了見證一場被告交保的時候。我好奇的是，這些熱情的小草們，你們曾有幾次陪父母上醫院看病？當父母捧著厚厚病歷，在各科診間奔波，你們可有陪伴在側？當父母手術後虛弱地須要攙扶回家時，你們可有牽著父母的手，守護他們慢慢走？你們的時間和熱情、陪伴和守護，真的要挪支給一個被控貪污的前市長，而非真正需要你們的家人？

藍白兩黨既然這麼確信柯案是所謂「政治迫害」，那麼土耳其的共和人民黨就是最好的示範，伊斯坦堡市長伊麥莫魯，因涉貪污、勒索、洗錢、支持恐怖組織等罪名而被羈押，該黨馬上提名他為二○二八年總統候選人，這樣才叫做「患難見真情」，這才叫做「置之死地而後生」。

面對他們口中所謂的「受難烈士」柯文哲，藍白陣營怎能只在臉書發發感嘆文？倘若真心相信柯文哲清白，就應以行動支持柯，藍白應該召開聯合記者會，共同推舉柯文哲為二○二八年總統候選人。這樣，讓每次開庭都成為造勢大會，讓每項指控都變成競選素材，聽，「京華城烈士」、「便利貼英雄」、「飛輪市長」，偉大的競選口號勢必響徹雲霄！

同時，當你們高舉柯文哲的肖像時，請捫心自問，那些柯親筆寫下的「速審速決」、「公務員不坐牢」便利貼，那些憑空多出來價值百億的容積率，面對鐵證如山，你們當真相信此人清白嗎？還是一切都只是為了政治算計？如果不是，請藍白共推柯文哲出馬選總統，以行動明志，給我「柯總統」，其餘免談。

（作者是教育工作者）

