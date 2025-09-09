自由廣場》美國政府仍手握多重法律工具 「對等關稅案」法院裁決對台灣的啟示

◎ 陳虹宇

針對川普政府依《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）課徵的「對等關稅」及部分與芬太尼相關措施，美國聯邦巡迴上訴法院日前裁定它們缺乏法律依據。此一判決雖動搖了「對等關稅」的法理基礎，但不意味美國貿易管制體系出現鬆動。相反地，它提醒外界，美國仍握有多重法律工具，得以在政策需要時調整或重啟措施。

第一，退稅前景仍不明朗。即使聯邦最高法院最終確認「對等關稅」違法，相關退稅措施在範圍與時程上仍存在不確定性。由於涉及行政程序與政策考量，能否以及何時實際落實，尚需進一步觀察。

第二，美國工具箱並未封閉。除IEEPA外，行政部門仍可依《貿易擴張法》二三二條，以「國家安全」名義管制戰略產業；或依《貿易法》三○一條回應「不公平貿易行為」。這些法源賦予行政機關高度裁量，使司法審查的約束效果有限。因此，即便「對等關稅」被推翻，美國仍可能迅速以其他法源重啟類似政策。

在此脈絡下，台灣的應對重點，不宜寄望單一判決，而應強化制度韌性與戰略定位。在國家層級上，宜採雙軌策略：一方面深化與美國國會及行政部門的制度化對話，凸顯台灣在供應鏈安全與產業韌性上的戰略價值；另一方面建立跨法源的政策推演機制，針對IEEPA、《貿易擴張法》二三二條、《貿易法》三○一條等不同情境進行沙盤演練，避免陷入被動。對企業而言，則建議進行兩項準備，首先，持續保存通關與完稅資料，以因應未來可能出現的政策變化，確保能即時回應。其次，加快市場多元化的布局，降低對單一市場的依賴，透過跨區域經營以分散風險。

總結來說，本項法院裁定雖具重要意義，但短期內對台灣出口利益幫助有限。真正的啟示在於：台灣必須透過制度設計與市場多元化，並進一步深化台美對話，才能鞏固在半導體、資通訊與新興產業的戰略地位，並在國際經濟談判與制度競逐中，掌握更有利的主動權。

（作者是行政院青年諮詢委員、美國華府及紐約州律師）

